Espaço Cultural Correios em Niterói está com quatro exposições até janeiro de 2022

O Espaço Cultural Correios no Cento de Niterói está com quatro exposições sendo exibidas ao público. O horário de funcionamento do espaço é de segunda a sexta, das 11h às 18h; Sábados, das 13h às 17h – exceto feriados. A entrada é gratuita e a classificação livre. O Espaço Cultural Correios Niterói fica em frente à estação das Barcas. Para mais informações : (21) 2253-8560 / E-mail: eccniteroi@gmail.com

A unidade conta com acesso para pessoas cadeirantes e limita a quantidade de visitantes, visando a não aglomeração. No local é obrigatório o uso de máscaras.

Conheça um pouco sobre cada exposição:

Quando a mão encontra a terra

Utilizando a cerâmica não apenas como suporte físico, mas como força expressiva e simbólica, a proposta da mostra é enfocar o conceito de memória pessoal e coletiva. Ao associar a argila como o elemento que traz em si a memória da Terra, parte-se do princípio que o contato com o barro configura-se na própria conexão entre o homem e a memória da terra, entrelaçando o tempo, a energia e as memórias. Os artistas participantes são integrantes do Ateliê Keiko Mayama, um dos principais ateliês de cerâmica no Brasil, em atividade desde 1988. Dentre os artistas, destacam-se Keiko Mayama, Alberto Domingues Viana, Bruno Moline, Sonia Maria Gomes. Gabriel Bernardo e Sandra Tavares. A curadoria é da artista plástica Jô Vigorito.

De 02 de outubro de 2021 a 19 de janeiro de 2022

Seres, persistência, memória

Coletiva em que seis artistas (Claudia Tebyriçá/Maria Perdigão/Regina Helene/Rosangela Soares Pinto/Sandra Fioretti/Sonia Guaraldi) apresentam obras cheias de descobertas, nunca em busca de uma linguagem comum, mas que – na liberdade de suas abordagens – comunicam questões em comum, como memória e transcendência.

Os trabalhos da exposição mostram todo o processo criativo das artistas e utilizam diferentes linguagens como, pintura, escultura, desenhos, gravura, instalação e performance.

De 06 de novembro de 2021 a 11 de janeiro de 2022

Pulsações

As cores seguem livres em delicadas nuances num diálogo permanente entre a artista e a sua arte, podendo surgir únicas, mistas ou em texturas variadas. Conchas, folhas, galhos, cascas de árvores e sementes surgem como fontes inspiradoras para ricos trabalhos em séries, como é o seu processo habitual.

Sua pintura é elaborada sem pressa, explorando em sucessivas aguadas, todas as possibilidades limítrofes do papel ou do pigmento utilizado.

De 13 de novembro de 2021 a 08 de janeiro de 2022

BELA – Bienal Europeia e Latino-Americana de Arte Contemporânea

A exposição internacional “Bela – Bienal Européia e Latino-Americana de Arte Contemporânea” irá realizar sua quinta edição, apresentando obras de mais de 100 artistas plásticos e aprofundando o diálogo cultural entre as artes europeia e latino-americana.

O tema desta edição é Sustentabilidade e a proposta é revelar ao espectador a preocupação do Brasil com preservação da vida, da fauna e da flora.