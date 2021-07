Escritoras Vivas lançam livro em bistrô cultural de São Gonçalo neste sábado (17)

Iniciativa reúne mulheres escritoras gonçalenses que desejam promover o incentivo à escrita e à literatura

Um coletivo formado por escritoras que moram em São Gonçalo cresceu a ponto de virar livro. É o que o projeto Escritoras Vivas apresenta ao público neste sábado (17), a partir das 16 horas, no Bistrô Cultural D’Avó, no Centro de São Gonçalo.

Contemplado pelo edital da Lei Aldir Blanc de fomento à cultura, o projeto ofereceu três oficinas voltadas para a criação de textos entre janeiro e março deste ano. A iniciativa consistia na ministração de aulas para quem desejava elaborar contos, poesias, prosas e até queria se aprofundar na escrita jornalística. Aproximadamente, 30 mulheres tiveram aulas nesse período.

Publicado pela editora Apologia Brasil, também de São Gonçalo, a obra é dividida em três partes, segundo os gêneros literários praticados nas oficinas, e conta com imagens exclusivas da ilustradora Dominique Franco.

Uma das integrantes do projeto é a escritora e jornalista Cyntia Fonseca. Autora do livro Coração de Cleópatra, ela explica que Escritoras Vivas é apenas o primeiro passo na busca pela união e reunião de autoras com o propósito de atrair nomes desconhecidos, mas que amem a literatura, com um propósito maior.

“O lançamento desse livro é o fechamento de um ciclo, a primeira etapa de muitas que ainda estão por vir em busca de mais espaço na cultura e na literatura local e nacional”, completa Cyntia Fonseca.

O projeto tem como principal objetivo ser um coletivo feminino de mobilização e expressão cultural na cidade de São Gonçalo. Idealizadora do projeto Escritores Vivos, de 2017, que entrevistava autores da cidade, a professora e escritora Yonara Costa percebeu o número ínfimo de escritoras mulheres no município.

“Idealizar o Escritoras Vivas é repensar o papel da mulher na literatura, na sociedade, no mundo. Concretizar esse projeto é provar que nós ainda temos oportunidade de ser autoras e protagonistas de nossas próprias histórias”, reflete Yonara Costa, autora dos livros Nua de Verdade e As Minhas Histórias de Amor dos Outros.

O lançamento acontecerá de modo híbrido, com evento presencial e transmissão online pelo Instagram (@escritorasvivas). Haverá apresentação musical e venda do livro e de produtos personalizados com a marca Escritoras Vivas.

Todos os protocolos sanitários por conta da pandemia da Covid-19 serão respeitados, como distanciamento social, obrigatoriedade do uso de máscara e uso de álcool em gel. O evento estará aberto ao público com escalonamento de horários para evitar aglomeração, sendo 16 horas para os convidados da oficina de Contos; 17 horas para os convidados da oficina de Poesia; e 18 horas para a oficina de Escrita Jornalística.

O Bistrô Cultural D’Avó fica na Rua Eduardo Vieira de Souza, 122, Centro, São Gonçalo (lateral do Rodo Shopping, final da rua). Outras informações sobre o lançamento estão no Instagram oficial do projeto (@escritorasvivas).