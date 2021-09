Escritora niteroiense relança livro e conta com parceria do ator Sidney Sampaio

Autora de “Baldizón: O Professor”, Milena Pereira da Silva convidou o artista para representar o personagem principal da obra

Uma obra escrita em 2017 é relançada neste ano de forma especial. O livro “Baldizón: O Professor”, de autoria da escritora niteroiense Milena Pereira da Silva, está com uma campanha inovadora até o fim de setembro e conta com o apoio do ator Sidney Sampaio, conhecido por estrelar diversas novelas da tvs Globo e Record.

O livro conta a história de Ana Lua, uma mulher forte que luta por um futuro melhor para si e para todos à sua volta. Por sua personalidade marcante, ela se destaca por onde vai, mas a jovem também é sonhadora e se sente sem chão quando vê outra vivendo os seus sonhos. Porém, o que Ana não sabia é que algo muito maior estava reservado para ela. Um professor misterioso, com declarações que não se sustentam entra na sua vida e promete virá-la ao avesso. E é nesse cenário que entra o convite feito a Sidney Sampaio, que representa o professor da obra na divulgação que vai durar até o fim de setembro.

Isso porque o artista, conhecido pela gentileza dentro e fora das telas e dos palcos, ao ser convidado para representar o personagem principal do livro, não só comprou na hora a ideia como também se sentiu honrado com o convite de Milena.

“A literatura é um universo mágico e a ideia de entrar de cabeça nisso é incrível! Fazer parte de um projeto especial como este, estar ali na capa de um livro, me fez muito bem, fiquei lisonjeado de verdade. Sou grato por poder fazer algo tão diferente, algo que nunca fiz, que só agrega ainda mais valor à minha carreira”, explica o ator.

A escritora Milena Pereira convidou Sidney Sampaio, que topou na hora ajudar na obra. Foto: Fernando Ocazione

A obra foi publicada em plataformas digitais logo no ano em que foi concluída, em 2017, e teve sua primeira edição lançada em 2019. No fim de 2020, já pela Editora Serpentine, surgiram novas ideias para o projeto e a pergunta: quem será o avatar do professor Baldizón? Milena sempre teve um nome em mente quando pensava neste personagem, não só para ser o avatar, mas como também a capa do livro. Sidney Sampaio foi o primeiro, e único, nome a surgir para a autora que, mesmo com toda a insegurança do mundo, fez o convite e quase não acreditou quando recebeu a resposta positiva.

“Lembro que fiquei em choque. Na verdade, a ficha ainda não caiu! Até onde sei este é o primeiro livro nacional com um ator famoso na capa. E, detalhe, o Sidney não me cobrou nada por isso! Uma vida inteira não será o bastante para agradecê-lo!”, pontua Milena.

Nascida na cidade de São Paulo, a escritora mudou-se para Niterói há 20 anos e foi criada na comunidade do Cantagalo, próximo ao Largo da Batalha, residindo atualmente em Icaraí, na Zona Sul niteroiense. Com 34 anos de idade, ela também atua como como conselheira infantil na igreja evangélica que frequenta. Por todo o trabalho feito no ramo na literatura (tem outros dois livros publicados na Amazon e mais sete na plataforma Wattpad), Milena já recebeu uma moção de aplausos pela Câmara Municipal de Niterói como “Mulher Profissional Destaque”. E ela já pensa em participar de novos projetos literários em parceria com o ator.

“Estamos conversando, algumas ideias estão surgindo. Sim, definitivamente faremos algo juntos, quem sabe teatro, ou cinema? Ainda não temos nenhum projeto firmado, mas sabemos que algo vai rolar em breve”, explica a escritora.