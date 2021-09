Escritora niteroiense e ator Sidney Sampaio somam forças em prol da solidariedade

“A união faz a força” é um ditado que explica bem a parceria entre a escritora niteroiense Milena Pereira e o ator Sidney Sampaio. Após trabalharem juntos no livro escrito pela autora “Baldizón: O Professor”, ambos voltaram a somar e o propósito da vez é a solidariedade. Isso porque os dois criaram a campanha “Seja a Diferença” com o propósito de chamar a atenção sobre a importância da doação de medula óssea.

Milene afirma que a iniciativa surgiu naturalmente depois que souberam que um amigo em comum vive a luta diária contra um linfoma. Em busca de informações, em maio, Sidney e a Dra Danielli Oliveira, responsável pelo REDOME (Registro Nacional de Doadores de Medula Óssea), realizaram uma live no Instagram para uma conversa leve e descontraída, onde dúvidas foram tiradas em meio a muitas perguntas e questionamentos sobre o tema. No mesmo mês, o ator e a escritora estiveram no Inca, onde conheceram um pouco mais sobre os processos que envolvem doação de sangue e de medula. Na ocasião, Milena, já cadastrada como doadora de medula óssea, teve o prazer de ver seu amigo se tornar, oficialmente, um doador.

“Peço a todos os que puderem: procurem o REDOME (Registro Nacional de Doadores de Medula Óssea) e tirem todas as suas dúvidas. Entrem no site, porque é de suma importância o cadastro do maior número de doadores. Se você tem esse desejo, se bateu no seu coração e você quer se tornar um doador, não deixe de ir. Às vezes você tem uma doença e acha que não pode doar por causa dela, vai até o REDOME e deixe que eles te impossibilitem, se for o caso, mas vai lá, faça a sua parte e procure a orientação de quem entende e se torne um doador”, pontua Sidney.

Sidney Sampaio convidou a todos os seus fãs a serem doadores e fazerem vídeos de incentivo para que outras pessoas se juntem ao grupo “Seja a Diferença” e entenda a fundo a importância da doação de medula óssea. Todos os vídeos postados serão compartilhados no perfil da campanha @sejaadiferencass.