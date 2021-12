Escritora Lya Luft morre aos 83 anos

Morreu aos 83 anos, a escritora gaúcha Lya Luft, nesta quinta-feira (30). Lya é um dos nomes mais importantes da literatura contemporânea.

Lya foi diagnosticada há sete meses com um câncer de pele agressivo, o melanoma. Em estado de metástase, a doença acabou comprometendo outros órgãos. A escritora chegou a ser internada no Hospital Moinhos de Vento, em Porto Alegre para ser submetida a um tratamento. Ela recebeu alta no último dia 21.

Lya deixou como legado uma obra com 31 títulos, transitando por diversos gêneros literários. A escritora deixa o marido, Vicente, os filhos Susana, Pedro e André (falecido em 2017), além de sete netos e netas.