Escritora do Morro do Cubango ganha Milão

Laila dos Santos nasceu no Cubango, bairro de Niterói, Região Metropolitana do Estado do Rio de Janeiro. Ela é filha de Lázaro, serralheiro, e Sônia, do lar. A menina que desceu do morro, lutou, estudou, tornou-se jornalista e, depois, Mestra em Comunicação de Massa, pela Sapienza de Roma. Ao longo de sua carreira tornou-se empresária e escritora da obra “O Casulo”, da Editora Ubaldo. Lailaa nunca se sentiu vítima de nada, muito pelo contrário, foi à luta, batalhou e conquistou seu lugar ao sol. Laila costuma dizer que viver é uma aventura.

Trabalhou em alguns veículos de comunicação e em Roma também teve participação em um programa da Rádio Vaticano, em língua portuguesa. Depois de viver 16 anos no exterior, agora, vive no Brasil e se divide entre os livros, a sua grande paixão, escrever, a administração de sua empresa e a alegria de ser mãe da Carolina, do Leonardo e do Luca. Ela faz tudo isso com sua marca registrada no rosto: um grande e belo sorriso.

Sua trajetória e coragem são admiráveis, do morro foi para o asfalto. Da solidão, buscou amigos e às multidões. De Niterói à Roma. E de Roma para o mundo. “O Casulo” de Laila ficou pequeno demais para comportar tantas experiências e elas se tornaram as páginas deste livro. “Voe sempre em direção ao seus sonhos. Viva as melhores experiências da sua vida. Encare seus problemas de cabeça erguida e, lembre-se, que para tudo existe uma solução. Não tenha medo da vida e de seus obstáculos, pois assim como o curso das águas do rios sempre será aberto um novo caminho. Espero que “O Casulo” possa lhe trazer gás e energia para vencer suas agruras”, comenta Laila dos Santos.