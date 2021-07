Escritor une futebol e literatura no livro “Contos da Bola”

Já imaginou um torcedor que torce, chora, xinga e sorri com o título da Seleção Brasileira na Copa do México, de 1970, mas só vibra com a conquista 24 anos depois, às vésperas da Copa dos Estados Unidos, de 1994? E de um jogador extremamente honesto que chega até a ser apelidado de “Honestino” tamanha a sua integridade? E se você fosse um jogador que fizesse um golaço de placa em um estádio completamente vazio, sem a presença de ninguém da imprensa, será que você teria a coragem de contar os detalhes do gol feito com a total ausência de torcedores? Essas são algumas das histórias contadas pelo jornalista, escritor e produtor cultural Eduardo Lamas em “Contos da Bola”.

Profissional com passagens por veículos tradicionais, como o extinto Jornal dos Sports, Lamas resolveu fazer um livro que misturasse verdade com fantasia. Ele explica que boa parte dos relatos são reais, mas optou por colocar alguns nomes fictícios com o intuito de aguçar a criatividade do leitor.

“Muitos personagens dos contos foram inspirados em pessoas que conheci, alguns são amigos com os quais ainda convivo. Por diferentes motivos, preferi não revelar os verdadeiros nomes, nem mesmo o meu nos relatos baseados na minha vida com a bola. Muitos personagens foram inspirados em pessoas que conheci. Outros, porém, tirei da cabeça. E há situações que brinco com a imaginação do leitor. Há no livro um conto onde o cenário é o Estádio Conselheiro Jariri. Alguém pode pensar que é uma junção de Conselheiro Galvão, em Madureira, com a Rua Bariri, em Olaria. Só que é bom lembrar que em São Paulo há o estádio da Rua Javari, do Juventus. De qual estádio eu falo? Quem lê é que vai decidir, pois são três estádios em um só, o famoso 3 em 1”, conta Lamas aos risos.

Eduardo Lamas é o autor de “Contos da Bola”. Foto: Reprodução/Twitter

Paixão por Niterói e pelo Centro de Artes da UFF

Carioca de Bonsucesso, na Zona Norte do Rio, Lamas mora desde 2019 em Florianópolis, em Santa Catarina. Mas ele faz questão de salientar, e, principalmente, enaltecer, o amor que tem a Niterói.

“Se minha paixão pelo futebol nasceu no Rio de Janeiro, a paixão pelo teatro nasceu e Niterói, aí no Centro de Artes UFF, no belo cenário da Praia de Icaraí”, afirma de maneira enfática.

Ele recorda que conheceu a cidade quando namorou aquela que seria sua primeira esposa, Cristine Cid. Após se casar, ele se mudou para Várzea das Moças, na parte gonçalense do bairro. E deste então começou a se envolver com Niterói de tal forma que até trabalhou como operador de áudio na peça Coquetel Molotov, de autoria de Álvaro Ramos, que estava em cartaz no Teatro da UFF. Além disso, o primeiro livro escrito por ele, Profano Coração, foi lançado no município. Ele explica outros aspectos familiares que tornam a ligação com a Cidade Sorriso ainda mais fortes.

“Relações minhas com ‘Niquite’ não faltam. Minha primeira mulher, mãe dos meus filhos, era niteroiense. Ela morava no Barreto quando comecei a namorar com ela. Meu filho mais novo, Daniel, nasceu no Hospital Santa Marta, em Santa Rosa. Também foi em Niterói que fiz um curso de Cultura Brasileira primordial pra minha formação. Tenho muitas histórias vividas em solo niteroiense, peguei muito a barca e a Ponte para trabalhar no Rio. Na sede da Associação dos Amigos da Mama (Adama), no Centro de Niterói, há uma sala com o nome da mãe dos meus filhos, Cristine Cid”, recorda o escritor.

Ainda em relação à esposa, ele explica que a homenagem se deu após ela falecer, em 2003, aos 33 anos de idade na ocasião. Se fosse viva, ela completaria 51 anos exatamente neste domingo, dia 11 de julho.

Para quem quiser comprar o livro “Contos da Bola” e conhecer outras obras de Eduardo Lamas, basta acessar a página do autor no site da Amazon. Para acessar, basta clicar aqui.