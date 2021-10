Escolinha da Inter de Milão em Niterói busca formar campeões dentro e fora do campo

Para quem almeja fazer parte do mundo do futebol, concretizar o desejo pode ser “una gioia infinita, che dura una vita” (uma alegria infinita, que dura uma vida, traduzida para o português)”. O trecho em questão está presente no hino da Internazionale, time de Milão, na Itália. Em Niterói, no Charitas Aeroclube, centenas de jovens já começaram a correr atrás desse sonho. São meninos e meninas que atuam pela unidade local da Inter Academy.

O antigo Centro de Treinamento Tio Carlinhos, atual Inter Academy Brazil – CTTC, é uma das dezenas de academias de futebol dos “nerazzurri” espalhadas pelo País. Sob a coordenação do professor Carlos Augusto, os aspirantes a craques de bola treinam, ao longo da semana, no campo society de grama sintética do número 463 da Avenida Prefeito Silvio Picanço para, depois, desfilarem seus talentos em outros pisos.

“O Charitas Aeroclube é onde funciona atualmente a nossa unidade principal. Porém, estamos abrindo também uma unidade na Região Oceânica, em um espaço maravilhoso, seguro e reservado, que tem a grama natural, o que é raridade hoje nas grandes cidades”, afirma Carlos. Ele vive a expectativa de reabrir a unidade do Gragoatá, que seria a terceira versão niteroiense da Inter Academy.

“Percebemos que os moradores da Região Oceânica de Niterói mereciam a oportunidade de conhecer a metodologia premiada no mundo, o sistema de ensino do futebol da Inter Academy”, diz o professor.



Com frequência, a Inter Academy Niterói participa de competições e amistosos. O próximo compromisso é a Copa Rio Bonito, na cidade que dá nome ao torneio. São dois grupos de quatro equipes por categoria (sub-11 e sub-13). Os três primeiros se classificam para as fases finais das séries Ouro, Prata e Bronze. O certame, que começa neste sábado (9), vai até a próxima terça-feira (12), justamente a data em que é celebrado o Dia das Crianças. Com a participação, a escola niteroiense visa proporcionar a vivência esportiva e a competição saudável aos alunos atletas.

“A motivação, para qualquer criança e adolescente, é participar de grandes competições. Por isso, estamos presentes em alguns campeonatos que entendemos serem compatíveis com nossa filosofia. Esse ano, mesmo com todas as dificuldades da pandemia, disputamos o Campeonato Metropolitano, nas categorias sub-13 e sub-14, e a Rio Cup, que reúne escolas e clubes de futebol do Brasil inteiro em várias categorias. Fomos bem em todas elas e nos sagramos campeões na série Prata da sub-14”, resume Carlos Augusto.

As equipes da Inter Academy Niterói têm obtido destaque nos torneios. O sucesso, inclusive, já rendeu convites para alguns alunos ingressarem em clubes como os considerados quatro grandes do Rio: Botafogo, Flamengo, Fluminense e Vasco.

“Em janeiro de 2019, disputamos a IberCup, um campeonato de nível mundial, que foi no Centro de Treinamento do Grêmio, em Porto Alegre. Levamos todos os atletas numa viagem de avião, que proporcionou uma experiência ímpar para crianças de várias idades e realidades sociais distintas. Muitos deles jamais haviam tido essa experiência de viajar de avião. Jogamos também, em dezembro, a Floripa Cup, em Santa Catarina. Naquela oportunidade, ficamos no Centro de Treinamento do Avaí. Esse tipo de vivência fica marcada para sempre na memória afetiva da criança, assim como o aprendizado cultural, social e esportivo. Estamos também presentes em várias competições aqui no estado do Rio de Janeiro”, completa.

“Temos categorias que vão do sub-5 até o sub-22. Entendemos que o futebol é uma ferramenta. Não formamos jogadores de futebol, e sim atletas para a vida. Eles podem se tornar destaques no futebol ou em qualquer área profissional através do desenvolvimento do espírito esportivo, trabalho em equipe, cooperação, competitividade saudável, comprometimento e foco”, enfatiza Carlos.

O lado da cidadania

No espaço do Charitas Aeroclube, em nome da solidariedade e da formação cidadã, o trabalho social também é uma partida a ser vencida. Sendo assim, a Inter Academy Niterói, por meio de parcerias, vem tentando propiciar o acesso de jovens a conteúdos específicos da área da educação formal. Um acerto com uma escola de idiomas está perto de ser anunciado.

Líder do projeto em Niterói, o professor Carlos Augusto de Azevedo Gonçalves, de 49 anos, formado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) em Educação Física, segue um compromisso pessoal com a educação de novas gerações de meninas e meninos por meio do esporte.

“Hoje, 30% dos nossos alunos são bolsistas integrais. Alguns pagam apenas o valor do seguro acidente e de vida e a plataforma exclusiva Inter Academy Brazil. Temos ainda alunos com bolsas parciais. Independentemente da qualidade esportiva, nosso objetivo é desenvolver o caráter, a socialização e comprometimento de crianças e adolescentes”, explica.

“Além disso, temos uma parceria com uma empresa que consegue, mediante um bom rendimento escolar e esportivo, bolsas de estudo de até 100% nos Estados Unidos e no Canadá para universidades e também para High School, que é o ensino médio norte-americano”, acrescenta.

História

O projeto do “tio Carlinhos” começou há treze anos. Recentemente, entretanto, foi tomado por duas cores: o azul e o preto.

“A escola teve início em 2008, em um projeto de futsal dentro de um colégio. Em 2013, já migrou para um campo de futebol society, com o nome de CTTC. Em 2021, nós recebemos o convite para sermos o representante da Inter Academy Brazil na cidade de Niterói. Estudamos a metodologia, e ela se encaixava com o nosso entendimento no ensino do futebol para crianças e adolescentes, pois o foco principal não é a performance, e sim a formação socioeducacional. Passamos a ser Inter Academy Brazil – CTTC “, relembra.

“A metodologia da Inter Academy é a melhor da Europa e do mundo, premiada pela ONU (Organização das Nações Unidas) por conta do desenvolvimento do futebol com a área social e esportiva. Nós – professores e gestores – passamos por treinamentos contínuos com a equipe de profissionais da Inter Academy Brazil e da Itália”, salienta.

A dedicação nos treinos, jogos e estudos construirá estradas que, se percorridas da forma correta, podem culminar no ingresso em uma das entidades de maior respeito do futebol mundial. Três vezes campeã europeia, a Internazionale é a segunda maior vencedora dentro da Itália, com 19 títulos da Série A nacional. Ainda faturou o Mundial de Clubes em 1964, 1965 e 2010 (consequência das taças conquistadas no continente), sendo este último já no período da chancela da Fifa.

Os pais e responsáveis que desejam vestir seus filhos com o azul e o preto em tons italianos devem entrar em contato pelo telefone ou WhatsApp (21) 96438-1054. A Inter Academy Niterói também pode ser encontrada no Instagram e no Facebook.