Escolha do Rei Momo e sua corte está cancelada em Niterói

A tradicional festa para a escolha da Corte Momesca, que seria realizada no sábado (14), no clube Canto do Rio, no Centro de Niterói, foi cancelada pela Neltur. A decisão veio devido o crescimento de casos positivos da Covid-19, para evitar aglomerações, e também por causa do cancelamento dos carnavais de blocos e bandas nas ruas nos bairros que a Corte se fazia presente.



O Rei Momo e a Rainha eleitos iriam receber R$ 8 mil cada; a 1ª Princesa receberia R$ 5 mil, e o prêmio para a 2ª Princesa seria de R$ 4 mil.



Há 10 dias a cidade cancelou o carnaval de rua e também não deu autorização para que as festas aconteçam nos clubes do município. Até o momento, os desfiles das escolas de samba da cidade, que acontecem na Rua da Conceição, estão mantidos. Para isso, todos os componentes deverão apresentar o comprovante de vacinação, além de realizarem o teste de Covid-19.

Já os foliões, que ficarão nas arquibancadas, terão que usar máscara, respeitar o distanciamento social e apresentar o passaporte da vacina na entrada para o evento.



As agremiações, inclusive, assinaram o contrato com a Niterói Empresa de Turismo e Lazer (Neltur) e algumas escolas de samba já receberam a primeira parte da subvenção, em função do planejamento do carnaval, que deve ser feito com antecedência.



Ao todo, as escolas vão receber R$ 7,8 milhões da Prefeitura de Niterói. Os desfiles oficiais estão marcados para os dias 18, 19 e 20 de fevereiro.



A Prefeitura de Niterói vai seguir acompanhando a situação da pandemia na cidade e na região metropolitana do Rio ao longo das próximas semanas, e pode tomar medidas mais restritivas, dependendo dos índices da doença.