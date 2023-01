Escolas terão que ter barracão para receber patrocínio

O barracão das escolas de samba, que seria transferido para a Concha Acústica, foi mantido no galpão do antigo Carrefour, no Centro da Cidade. A Niterói Empresa de Lazer e Turismo (Neltur) afirmou que não tem obrigação de providenciar o espaço e anunciou que, em 2024, as escolas precisarão viabilizar seus barracões para ter direito à subvenção.

O anúncio foi feito por Paulo Novaes, presidente da Neltur. Ele afirmou que, para o Carnaval de 2024, se cada escola não apresentar, até 30 de junho de 2023, um local para preparar os desfiles, não terá direito à subvenção. Novaes frisou que providenciar o espaço é uma atribuição das agremiações e que, ainda assim, o Município busca auxiliar em eventuais necessidades a fim de garantir a viabilidade do espetáculo, além do patrocínio.

“Nós [Neltur] nunca tivemos nenhum contrato de locação ou tratativa com o Carrefour. O espaço é usado pela Liga das Escolas de samba, que usa desde 2018. O Município ajuda no que é possível, algum reparo, alguma coisa que eles precisem, a gente pode analisar e ajudar. Se até 30 junho não tiver resolvida a definição de barracão, não será liberada subvenção”, anunciou.

Concha Acústica dispensada

De acordo com representantes de escolas de samba, a permanência no Carrefour aconteceu porque a Concha Acústica não ofereceria as condições ideais para os trabalhos serem realizados. Foi negociado um aluguel, no valor de R$ 20 mil, com o proprietário do terreno, cujo nome não foi revelado. Além disso, teria havido um gasto adicional de aproximadamente R$ 10 mil para a viabilização das instalações elétricas.

Barracão foi mantido no galpão do antigo Carrefour – Foto: Vítor d’Avila

O valor teria sido rateado entre as escolas de samba da cidade. Consultado sobre o assunto, Paulo Novaes afirma não ter sido avisado do declínio das agremiações em utilizar a Concha Acústica. Ele ainda complementa alegando que o local inclusive já estava sendo preparado para atender às agremiações.

“Neste ano as escolas trouxeram o problema, em cima da hora. Ficamos preocupados e tentamos algumas alternativas. Vimos a viabilidade da Concha Acústica. A gente pensou em colocar lá, começamos a trabalhar para isso. Fomos surpreendidos que a Liga já tinha resolvido com o [proprietário do galpão do] Carrefour, pago uma locação por mais um mês”, explicou Novaes.

Patrocínio

Os Desfiles das Escolas de Samba de Niterói, que acontecerão em fevereiro, no Caminho Niemeyer, foram adiados. Inicialmente, as apresentações aconteceriam em 10 e 11 de fevereiro, uma semana antes dos eventos na Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro. As novas datas são 24 e 25 de fevereiro, portanto, uma semana depois das apresentações na Passarela do Samba da capital.

O Município de Niterói liberou, no último dia 4, a subvenção para as escolas de samba da cidade desfilarem no Carnaval 2023. As escolas do Grupo A de Niterói receberão R$ 172.040 cada; as do Grupo B, R$ 96.140 cada; e as do Grupo C, R$ 54.395 cada. Por conta do atraso, o pagamento, que seria feito em duas cotas, em dezembro de 2022 e janeiro de 2023, foi feito em cota única.