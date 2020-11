Escolas podem retomar aulas presenciais do ensino médio em Niterói

As escolas particulares de Niterói foram autorizadas a retornarem com as aulas do 1º ano do Ensino Médio. A Secretaria Municipal de Saúde informou que a permissão começa a valer a partir desta terça-feira (3) e é para as instituições de ensino que assinaram o termo de adesão aos protocolos sanitários e foram vistoriadas pela vigilância sanitária. O retorno das atividades é facultativo e as aulas serão em regime híbrido (presencial e remoto), com uma carga horária presencial reduzida inicialmente a 3 horas diárias.

As escolas deverão cumprir algumas regras de segurança para que alunos e funcionários estejam seguros. Será obrigatório um distanciamento de, pelo menos, um metro e meio entre as carteiras. Todos deverão usar máscaras e fazer a sua troca a cada duas horas. Na entrada da unidade de ensino é obrigatório a medição da temperatura, além de tapetes sanitizantes e disponibilização de álcool gel. Um funcionário deverá ser dedicado ao trabalho de ‘desaglomeração’. Portas e janelas devem permanecer abertas. Também não será permitido o retorno de funcionários com mais de 60 anos ou que apresentem comorbidades.

Ensino Fundamental e infantil – Não há definição da data de retorno das aulas presenciais para o Ensino Fundamental ou para a Educação Infantil em Niterói. As medidas restritivas de isolamento social para redução da transmissão do novo coronavírus estão em vigor até o dia 30 de novembro.

Vale destacar que as escolas públicas e particulares devem cumprir o protocolo de vigilância da saúde escolar para receberem a autorização para retomar as atividades presenciais nas escolas do Ensino Médio.