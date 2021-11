Escolas de São Gonçalo recebem prova do Ministério da Educação

As escolas municipais de São Gonçalo estão recebendo, até 10 de dezembro, a prova do Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb), com cada escola agendada para um dia específico.

A prova, que é elaborada pelo Ministério da Educação (MEC), avalia o ensino nas unidades escolares, sendo indispensável ter a presença de, pelo menos, 80% da turma para que a nota seja computada.

As escolas do município estão realizando as provas com organização e disponibilizaram duas salas para cada turma para que o distanciamento físico necessário seja mantido.

A recomendação da Secretaria de Educação é que os pais procurem as unidades escolares dos seus filhos para se informar sobre a data da prova, para que não haja faltantes.

De acordo com o secretário de Educação, Maurício Nascimento, os professores, diretores e orientadores da rede municipal estão se empenhando, mesmo em período de pandemia, para que os alunos obtenham o melhor resultado na prova do Saeb, sendo de extrema importância a participação dos pais, levando os filhos para realizar o exame.