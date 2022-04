Escolas de samba de Niterói fazem apresentação

No dia que se comemora o dia da escola da samba (11 de abril), as 10 agremiações que desfilam no grupo principal de Niterói se apresentaram no palco do Teatro Popular. Estiveram presente intérpretes, rainha de bateria, mestre sala e porta bandeira, passistas, entre outros integrantes.

Durante o evento também foi realizada a demonstração do EP das escolas de samba do Carnaval 2022, organizado pela Liga das Escolas de Samba de Niterói (Leste) e pela União das Escolas de Samba e Blocos de Niterói ( UESBN). O EP tem produção do músico, compositor e cantor, Niu Souza, e foi lançado pela Niterói Discos, em comemoração aos 30 anos do selo, vinculado à Fundação de Arte de Niterói.

O desfile oficial das escolas de samba do grupo principal acontece no sábado, dia 23 abril, a partir das 19h. O tradicional desfile, antes acontecia na Rua da Conceição. Esse ano será realizado no Caminho Niemeyer.