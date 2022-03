Escolas de Samba de Niterói voltarão com os ensaios no Centro

As três Escolas de Samba de Niterói, que desfilam no Carnaval do Rio de Janeiro, retornarão com seus ensaios oficiais neste domingo (6), a partir das 17 horas. Os ensaios de rua acontecerão, como de costume, na Avenida Ernani do Amaral Peixoto, no Centro da Cidade Sorriso.

Dessa forma, a azul e branco do Largo da Batalha será a primeira a agremiação a se concentrar na Amaral Peixoto. Componentes e integrantes da Acadêmicos do Sossego vão realizar a preparação para o desfile que ocorre no dia 20 de abril, com o enredo “Visões Xamônicas”. A escola, sétima a desfilar, vai passar pela Marquês de Sapucaí no mesmo dia que a Acadêmicos do Cubango, a segunda na ordem, ambas pelo Grupo Ouro, antigo Grupo de Acesso. A verde e branco de Niterói vai entoar o enredo “Amor Preto Cura: Chica Xavier, a Mãe Baiana do Brasil” a partir das 18 horas. A agremiação destaca que os componentes inscritos nas alas precisam retirar as camisas do ensaio até as 19 horas de sexta-feira (4), na quadra da escola, que fica na rua Noronha Torrezão, 560.

E por último, a atual campeão do Carnaval do Rio de Janeiro inicia a concentração a partir das 19 horas. A Unidos do Viradouro convidou a presença de ritmistas, componentes e torcedores da vermelho e branco. Com o enredo que vai recordar o Carnaval de 1919, pós pandemia da gripe espanhola, a escola pretende mostrar que “Não Há Tristeza Que Possa Suportar Tanta Alegria” na apoteose do samba, e conquistar o tri campeonato. A Viradouro será a quinta escola a desfilar, na sexta-feira, dia 22 de abril.