Escolas de Niterói devem ocupar barracão neste fim de semana

O adiamento dos Desfiles das Escolas de Samba de Niterói em duas semanas (de 10 e 11 para 24 e 25 de fevereiro) aliviou a tensão entre as agremiações, que temiam o curto tempo para preparar as apresentações. O próximo passo é a ocupação do novo barracão, na Concha Acústica, que substituirá o anterior, que funcionava no galpão do antigo supermercado Carrefour, ao lado do Caminho Niemeyer.

De acordo com Xororó Rodrigues, presidente da Liga das Escolas de Samba de Niterói, nesta sexta-feira (13), ele conversou com representantes da Niterói Empresa de Lazer e Turismo (Neltur). Xororó afirmou que o espaço já está sendo preparado com a borra de asfalto no piso e será feita a instalação de uma tenda. A previsão é que as escolas possam ocupar o espaço já neste final de semana.

“Eu estive na Neltur agora conversando para ver as estruturas de tenda. A borra do asfalto já está sendo colocada agora. Precisamos ganhar tempo. Acredito que neste final de semana já esteja ocupado. A gente está alinhado com a Prefeitura, ninguém está brigando. Estamos definindo também as questões de logística”, disse.

Em relação ao adiamento, o presidente da Liga afirmou que o ideal seria a realização em abril, tal qual em 2022. No entanto, o ganho de 15 dias com a nova data foi bem recebido pelas agremiações. Ainda de acordo com o presidente, os dias 24 e 25 de fevereiro foram definidos em comum acordo com a Comissão de Carnaval e as Ligas, sendo aceito pelo Município.

Terreno da Concha está sendo preparado – Foto: Vítor d’Avila

“Primeiramente a gente queria para abril. A gente vai quebrar o dogma da Quaresma pela necessidade. A ideia de colocar uma semana depois a gente já estava querendo, mas estávamos esperando a posição da Comissão de Carnaval. Antes de a gente propor, eles vieram com a ideia, que vai fazer a gente ganhar um pouquinho mais de tempo. Ganhamos 15 dias para poder fazer o trabalho, um pouco mais sossegado”, prosseguiu.

Xororó pontuou que as escolas dependem, quase que inteiramente, da subvenção paga pela Prefeitura de Niterói, visto que não são autossuficientes. O único temor do presidente é que os materiais para confecção de alegorias, fantasias e adereços esteja mais escasso e caro porque as agremiações niteroienses só receberam a verba em janeiro.

“Todos os eventos que podemos fazer, a gente faz em comunidades, de forma gratuita. Fiz difícil desenvolver um trabalho de arrecadação. O repasse foi demorando até vir de forma integral em janeiro. Mas é preciso no mínimo 50 dias de antecedência para fazer um Carnaval. Quando o dinheiro não chega no momento exato, as escolas do Rio compram tudo e não tem nada para a gente, ou muito caro”, completou.

Confira a ordem dos desfiles a seguir:

GRUPO A – 24/02

19H – Cacique da São José

19h45 – Unidos da Regiuão Oceânica

20h30 – Souza Soares

21h15 – Magnólia Brasil

22h – Experimenta da Ilha

22h45 – Folia do Viradouro

23h30 – Alegria da Zona Norte

0h15 – Sabiá

1h – Mocidade Independente de Icaraí

GRUPO C – 25/02

19h – Galo de Ouro

19h35 – Império de Charitas

20h10 – Amigos da Ciclovia

20h45 – União da Engenhoca

21h20 – Mistura de Raça

GRUPO B – 25/02

22h10 – Garra de Ouro

22h50 – Banda Bastião

23h30 – Império de Arariboia

0h10 – Paraíso do Bonfim

0h50 – Combinado do Amor

1h30 – Unidos do Sacramento

2h10 – Tá Rindo Por Que?

2h50 – Balanço do Fonseca

3h30 – Bem Amado

Subvenção

O Município de Niterói liberou, no último dia 4, a subvenção para as escolas de samba da cidade desfilarem no Carnaval 2023. As escolas do Grupo A de Niterói receberão R$ 172.040 cada; as do Grupo B, R$ 96.140 cada; e as do Grupo C, R$ 54.395 cada. Por conta do atraso, o pagamento, que seria feito em duas cotas, em dezembro de 2022 e janeiro de 2023, foi feito em cota única.