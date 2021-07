Escolas de Maricá reabrem para atividades presenciais de forma híbrida

A partir desta segunda-feira (5), o município de Maricá retorna as aulas da Rede Municipal de Ensino. O retorno acontece de forma híbrida, com atividade presencial reduzida a 50% da capacidade das escolas. A retomada das atividades acontece após encerramento do recesso escolar, que foi antecipado para o período entre 18/06 a 02/07 devido ao calendário de vacinação dos profissionais da educação. O recesso aconteceria de 16 a 31/07.

Para o retorno das aulas, foi elaborado um calendário especial. Do dia 05 ao dia 09, retornam para as salas de aula os alunos do Pré-II, 5º e 9º anos; do dia 12 ao 16, os estudantes do Pré II, Pré-I, 5º, 2º, 3º, 9º, 6º e 7º anos. Entre os dias 19 e 23, estão previstos para voltarem às aulas os alunos do Pré-I, Pré-II, Maternal-II, 2º, 3º, 5º, 1º e 4º anos, além dos 6°, 7º, 8º e 9º anos.

Para a última semana do mês de julho, de 26 ao dia 30, a previsão é que as aulas retornem para os estudantes do Maternal I e II, Pré-I, Pré-II, Berçário, Ensino Fundamental I e II, e alunos com deficiência. Já a Educação para Jovens e Adolescentes (EJA) I a 9ª fase tem previsão de retorno no dia 27.

De acordo com o protocolo para início do ensino híbrido, estudantes, professores e funcionários em geral que apresentem comorbidades declaradas: idosos, grupos com imunosupressão, portadores de doenças crônicas ou graves, gestantes, puérperas ou lactantes e demais grupos de risco considerado pela Secretaria de Saúde, não devem retornar às atividades presenciais em modalidade híbrida.

O retorno gradual às atividades letivas presenciais, em modalidade híbrida, acontecerá com o revezamento semanal dos estudantes, com 50% dos alunos a cada semana. Será de responsabilidade dos pais, responsáveis e funcionários em geral, a manutenção dos cuidados de prevenção à pandemia, tais como higienização do uniforme escolar, uso de máscara, higienização do material escolar, utilização de recipientes próprio para consumo de água, conferência da temperatura e verificação de sinais gripais dos alunos antes de saírem de casa para o dia letivo, com o compromisso de não encaminhar os filhos à escola mediante presença de sintomas análogo ao da Covid-19.

Caso ocorra mudança de decisão para permitir que o filho retorne às atividades presenciais em modalidade híbrida, os pais ou responsáveis precisarão comunicar a decisão com antecedência mínima de duas semanas. Está proibido o compartilhamento de materiais durante o período de aula. Objetos que sejam de uso comum, tais como livros de biblioteca, materiais de educação física, dentre outros, devem ser higienizados antes e após o uso.

É dever do aluno (a) cumprir todos os protocolos de segurança, usar máscara corretamente na sala de aula e respeitar o distanciamento. Em caso de descumprimento das normas estabelecidas, os pais ou responsáveis serão avisados pela direção da escola e o aluno(a) poderá sofrer sanções.

O retorno das atividades letivas presenciais acontecerá com o máximo de 50% dos estudantes por turma, respeitando o distanciamento de 1,5 metros entre os alunos.