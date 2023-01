Escola tem portão furtado em Santa Rosa

Nem mesmo a educação escapa da ousadia de criminosos. O portão de uma escola infantil e creche particular foi furtado, no bairro de Santa Rosa, Zona Sul de Niterói. O caso aconteceu na madrugada de domingo (22) para segunda-feira (23). A poucos metros dali moradores denunciam um ferro-velho supostamente estaria receptando materiais furtados, sobretudo por usuários de drogas em situação de rua.

A instituição de ensino fica na Rua Dr. Sardinha. De acordo com testemunhas, que preferiram não se identificar, criminosos retiraram o portão e levaram, sem serem notados. Moradores da região denunciam que furtos de itens do tipo, como portas e cercas, têm ocorrido com frequência. Eles atribuem os crimes a usuários de drogas em situação de rua.

De acordo com diversas investigações realizadas pelas forças de segurança, o modus operandi desses suspeitos é furtar os itens de residências ou comércios para vender a preço de sucata em ferros-velhos. A 550 metros da escola, na Rua Dr. Mario Vianna, altura do Supermercado Mundial, moradores denunciam o funcionamento de um ferro-velho.

De acordo com denúncia publicada no aplicativo Colab, o local, que funciona apenas durante as madrugadas supostamente recebe itens como corrimãos, portões e cabos. Além disso, usuários de drogas em situação de rua ficam aglomerados pela região, chegando até o Colégio Salesiano. A população das localidades também reclama da quantidade de lixo e dejetos espalhados por essas pessoas.

“Quase em frente ao supermercado Mundial, foi aberto um ferro-velho que só funciona à noite. Depois de décadas que convivíamos com os usuários no terreno que hoje é o Mundial, volta o desespero por causa do ferro-velho. Furtos de corrimãos, portões e cabos por toda a região aumentaram. Defecam nas lojas recuadas, fazem xixi. Nós moradores de Santa Rosa estamos precisando de atenção”, disse a denúncia.

Moradores denunciaram ferro-velho – Foto: Vítor d’Avila

O furto na escola teve boletim de ocorrência registrado na 77ª DP (Icaraí), que irá buscar imagens de câmeras de segurança que possam ter flagrado o crime. A reportagem procurou a distrital e perguntou sobre a denúncia referente ao ferro-velho. A delegacia informou que irá averiguar. A reportagem esteve no ferro-velho hoje (24), mas não foram localizados representantes do estabelecimento.

Lojistas exigem internação compulsória

Recentemente, comerciantes de Niterói cobraram que usuários de drogas em situação de rua passassem a ser internados compulsoriamente. De acordo com Luiz Vieira, presidente da Câmara dos Dirigentes Lojistas (CDL-Niterói), parte desses dependentes químicos promove arrombamentos e furtos contra lojas.

“Há pessoas de outras cidades praticando mendicância em Niterói. Existem muitos criminosos infiltrados junto a essas pessoas que vivem dificuldades para cometer crimes. A gente precisa tratar da mudança da legislação. Nosso código penal é muito antigo. Nosso comércio está sendo arrombado”, disse Luiz Vieira.

A reportagem de A TRIBUNA conversou com Luís Cláudio Branco de Farias, psiquiatra da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Niterói. O médico fez uma avaliação ampla sobre a situação. Para Farias, a internação compulsória, contra a vontade do usuário, só deve ser utilizada quando esgotadas todas as possibilidades de internação voluntária.

“É um assunto bastante complexo, envolve uma série de pensamentos, opiniões. Na minha visão, a internação compulsória de dependentes ou de qualquer outra condição de saúde mental tem uma série de pré-requisitos. Tem que ser muito bem avaliado. No meu entendimento, seria quando se esgotassem todas as possibilidades de uma internação voluntária”, afirmou.