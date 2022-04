Escola para atores produz filme em Niterói

Projeto tem como objetivo gerar oportunidades no meio cinematográfico e exibir trabalho em cinemas da região

O ator e diretor, André Luiz de Bragança, com trabalhos em novelas da Globo e Record, está finalizando mais um trabalho em sua escola para atores, que é a única na cidade em permanente contato com profissionais da área. O trabalho é voltado à interpretação para a câmera, aplicando lições de como funciona a indústria da TV e do cinema.

Os alunos, em sua maioria de baixa renda, têm a oportunidade do aprendizado na frente e por trás das câmeras. Desta forma, podem descobrir seus talentos e mostrar aos profissionais que estão ativos no mercado a evolução do seu trabalho individual.

A inclusão de alunos PCD e LGBTQI+ também se destaca no projeto, que vem sendo desenvolvido há oito anos na Indústria para TV, sempre apresentando um curta, ou uma peça em suas conclusões do ano.

Segundo André Luiz, este ano, devido a Covid-19, estão finalizando a gravação do média-metragem ‘O PRÉDIO’, uma comédia policial onde os moradores são suspeitos de uma morte na escada de um edifício. “Além dos alunos que participam do filme, teremos as participações especiais de Avellar Love e Isadora Ribeiro no elenco. A nossa meta é apresentar o filme em salas de cinema da cidade de Niterói e também rodar em outras cidades, como são Gonçalo, Itaboraí, Marica, Petrópolis, Magé”, comentou.

Ainda de acordo com André, eles querem mostrar ao máximo de pessoas o trabalho que é desenvolvido na escola e mostrar que todos tem capacidade de ter oportunidade no mercado de trabalho, tanto na televisão como no do cinema.

“Gostaria de deixar um agradecimento especial a Leonardo Giordano, ex-secretário das culturas de Niterói e a prefeitura de Niterói, que nos apoiou neste projeto graças a um edital onde fomos contemplados e esta verba está nos ajudando muito a finalizar o filme. Obrigado também a XR produções e teatro pelo apoio. Em breve estaremos passando a todos as datas e locais aonde o filme estará sendo apresentado”, finalizou.