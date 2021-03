Vídeo: Escaladores são resgatados no Costão de Itacoatiara

Dois escaladores precisaram ser resgatados pelos bombeiros no Costão de Itacoatiara, em Niterói, na tarde de hoje. Em um vídeo que circula pelas redes sociais é possível ver o momento em que o helicóptero se aproxima da dupla que, equipada com capacete e cordas, subiu a pedra por volta das 10h, mas não conseguiram descer.

Os banhistas perceberam que a dupla estava com dificuldades e acionaram o Corpo de Bombeiros, que após a ação de resgate, informou que ninguém ficou ferido.

Mesmo com as novas medidas de restrição impostas em Niterói, a permanência na faixa de areia não está proibida. De acordo com o decreto da cidade, está suspenso o funcionamento dos quiosques das praias, assim como a prática de atividades e esportes coletivos. As atividades individuais estão permitidas.