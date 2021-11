Erika Januza será coroada rainha de bateria da Viradouro no sábado (20)

O feriado deste sábado, 20, quando se comemora o Dia da Consciência Negra, será de festa na quadra da Unidos do Viradouro, em Niterói. A programação vai começar às 14h, com feijoada, e haverá diversas atrações musicais, entre elas shows do cantor e compositor Jorge Aragão, dos segmentos da escola, e apresentação da Banda do Cordão da Bola Preta. Um dos pontos altos do evento será a coroação da atriz Erika Januza, que assumirá oficialmente o posto de rainha de bateria da vermelho e branco.

Erika foi anunciada como soberana dos ritmistas da atual campeã do Carnaval carioca em junho passado. Mesmo sem ter sido coroada, já vem marcando presença assiduamente nos eventos da escola. No último domingo (14), abrilhantou o primeiro ensaio de rua da Viradouro, na Avenida Amaral Peixoto, no Centro de Niterói.

A quadra da escola fica na Avenida do Contorno, 16, no Barreto, em Niterói. O ingresso de pista custa R$ 50 (premium) e R$ 30 (comum). A venda está sendo feita na quadra (horário comercial), e pelo Uau Tickets (https://www.uautickets.com/event/feijoada-da-coroacao-da-rainha-2011), das 10h às 17h. O preço da feijoada é R$ 20.

Para acesso ao evento, será obrigatório uso de máscara e apresentação de comprovante de vacinação contra a Covid-19. Conforme orientação da Prefeitura de Niterói, a quadra poderá receber até 70% da capacidade de público.