Erika Januza se emociona com a capa de A TRIBUNA

A rainha da bateria da Unidos da Viradouro, a atriz Erika Januza, celebrou e compartilhou, emocionada, o destaque do jornal A TRIBUNA, na capa de sua edição que está nas bancas. A capa tem sido comentada em grupos de Niterói e de carnaval nas redes sociais.

Também tem sido muito elogiada a cobertura jornalística que o jornal está dando ao carnaval desde quarta-feira (20), ao longo das 24 horas, noticiando ao vivo, sem parar. Direto da Sapucaí, em parceria com a Rádio Absoluta, os repórteres postam matérias neste site informando sobre escolas e também sobre o entorno do carnaval no sambódromo.

A TRIBUNA também cobriu, na íntegra, o desfile das escolas de samba de Niterói que inaugurou o novo sambódromo do Caminho Niemeyer.

Foto: Lucas Vianna