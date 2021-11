Érika Januza é coroada rainha de bateria da Unidos do Viradouro

Em clima de festa e alegria , a atriz Erika Januza foi coroada rainha de bateira da Unidos do Viradouro em feijoada realizada neste sábado (20) na quadra da agremiação no Barreto, zona norte de Niterói. O evento ainda contou com a participação de Jorge Aragão e Cordão da Bola Preta.

Erika foi anunciada como soberana dos ritmistas da atual campeã do Carnaval carioca em junho passado. Mesmo sem ter sido coroada, já vem marcando presença assiduamente nos eventos da escola. No último domingo (14), abrilhantou o primeiro ensaio de rua da Viradouro, na Avenida Amaral Peixoto, no Centro de Niterói.

A vermelha e branca de Niterói defende o título de campeã do carnaval carioca no ano que vem e conta com um samba-enredo “Não há tristeza que possa suportar tanta alegria”, dos carnavalescos Marcus Ferreira e Tarcísio Zanon, campeões em 2020. O desfile vai destacar o sentimento dos cariocas na folia de 1919,ano que marcou o fim da pandemia da gripe espanhola.