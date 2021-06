Erika Januza é apresentada como rainha de bateria da Viradouro

“Vai ser a maior coroação de rainha de bateria da nossa escola de samba”.



Foi com essa fala do Marcelinho Calil, presidente da escola vermelho e branco, que iniciou a live onde foi apresentada a nova rainha de bateria, a atriz Erika Januza. Em um bate papo exibido nas redes sociais da escola, estavam presentes também o presidente de honra Marcelo Calil, mestre Ciça e o intérprete Zé Paulo Sierra.

Erika se emocionou com uma homenagem feita por Marcelo Calil. Uma apresentação exclusiva feita pelo locutor oficial da escola Vanderlei Ramos, anunciando a Erika como rainha de bateria. “Me manda esse vídeo? Quero guardar”, pediu.

Ao longo do bate-papo Erika confessou como se sentiu ao receber o convite para integrar a equipe da escola.

“Primeiro eu desconfiei demais quando recebi a ligação com o convite. E quando eu conversei com o Marcelo, vi que era real, eu comecei a gritar, pular, chorar, sozinha em casa”, conta Erika.

“A sua escolha é muito familiar e quando eu e meu filho pensamos no seu nome, puxamos a história da sua vida. E você tem uma história no carnaval. Quando começamos a nos conhecer eu vi que você tem a cara da escola. Você é muito povão, tem um coração bondoso. E eu sei que o tempo que você tiver, você vai aproveitar no meio da nossa comunidade”, declarou o presidente de honra, Marcelo Calil, contando a história de como a Erika foi escolhida pela escola.

Durante a live de apresentação da nova rainha da bateria, a escola exibiu um ensaio fotográfico que a atriz fez na quadra da escola.

UMA MINEIRA NO CARNAVAL

Erika contou que aprendeu a sambar com a globeleza na TV. “Ninguém na minha família samba. Carnaval pra mim não era ir pra rua, era assistir desfile”, disse.

Com o sonho de participar do carnaval do Rio de Janeiro, Erika contou que em já foi coroada princesa do carnaval em Belo Horizonte.

“VISITA” DA MÃE DURANTE APRESENTAÇÃO

Durante a live, uma surpresa, Dona Ernestina, a mãe da Erika, participou ao vivo parabenizando a filha e dando um puxão de orelha por ela não ter contado a novidade antes. “Eu queria saber antes para compartilhar essa felicidade com ela, mas não podia, era segredo. Mas estou torcendo muito por ela. Só alegria”, disse.

“Rainha, mais um sonho realizado. Estou torcendo aqui para chegar logo o carnaval, todo mundo vacinado e curtindo junto”, encerrou Dona Ernestina.

Em uma live marcada por surpresas, a bateria apareceu em um ensaio, na quadra da escola, fazendo uma homenagem a nova rainha da bateria.