Erika Januza é a grande estrela da Sapucaí

Atriz Erika Januzza acordou essa manhã tomada de fortes emoções. Rainha da bateria da Viradouro, escola campeã do carnaval, Erika passou 2021 ensaiando, estudando, deixando o coração transbordar de energia brilhando na escola de Niterói. Ela fará 37 anos no dia 7 de maio e é uma das mais consagradas atrizes do país. Além do talento nos palcos, na telinha da TV, na telona do cinema, a mineira de Contagem esbanja beleza, sensualidade, simpatia, comunicação.

Foto: Lucas Vianna

Carisma é um dom intransferível. Erika tem de sobra. Um encanto que ela ganhou dos deuses da arte que a abençoam desde os 19 anos. Sempre elogiada por sua beleza, decidiu se inscrever em concursos de beleza, vencendo a maioria deles.

Foto: Lucas Vianna

Para conquistar seu espaço, enfrentou muitas dificuldades financeiras e preconceitos, e chegou a pensar em desistir de ser modelo e atriz. Mas, guerreira desde pequena, não desistiu. Após fazer um vídeo contando sua trajetória de vida e planos profissionais, foi convidada para testes de atuação e participou de um concurso de beleza com mais de 2 mil candidatas, vencendo os dois.

Por isso, ganhou o papel da protagonista da minissérie Suburbia na Rede Globo em 2012. Chorou de emoção quando recebeu o convite e viu a sua vida mudar completamente. Foi quando a sua mãe foi fundamental incentivando Erika foi morar sozinha no Rio de Janeiro.

A minissérie fez sucesso, foi campeã de audiência. Graças a série, se apaixonou pelas artes cênicas e decidiu seguir a carreira artística. Em sua primeira novela, Em Família, na Rede Globo, teve um papel dramático e de destaque no horário nobre. Após a produção, em 2015, estreou na Marquês de Sapucaí vivendo Oxum na escola de samba carioca Império da Tijuca. Em dezembro do mesmo ano, foi homenageada durante o Rio 450 Anos de Carioquice Negra por sua história de vida e o destaque alcançado por sua carreira, tornando-se uma referência.

No carnaval de 2016, novamente na Império, viveu Chica da Silva. No mesmo ano interpretou a caiçara Julia na novela Sol Nascente, papel escrito especialmente para ela por Walther Negrão. Em outubro de 2017 voltou às novelas, em O Outro Lado do Paraíso onde interpretou outro papel de destaque, Raquel Oliveira, juíza incorruptível, par romântico de Caio Paduan. Em 2019, foi escalada para Amor de Mãe, interpretando Marina, que sonha em se tornar uma célebre jogadora de tênis, porém enfrenta as lacunas sociais existentes na prática ainda elitizada desse esporte, além de

estar em conflito com sua vida profissional e amorosa. A novela teve sua produção interrompida no iníciode 2020, em consequência da pandemia de COVID-19, e retomou as gravações em setembro do mesmo ano.

Também em 2020, estrelou a série da Globoplay, Arcanjo Renegado, como Sarah. No carnaval, estreou no posto de musa do Acadêmicos do Salgueiro. Em 2021 atuou em Verdades Secretas II no papel de Laila. No mesmo ano, foi anunciada como rainha de bateria da Unidos do Viradouro no carnaval carioca.

Erika Januzza concedeu uma entrevista exclusiva ao jornal A TRIBUNA.

Primeira vez desfilando na Viradouro. O que está achando da escola? A comunidade te acolheu?

Erika Januzza (E.J) – Eu estou muito feliz! Eu me sinto em casa na Viradouro. Fui muito acolhida por todos. Ser Rainha de Bateria era um sonho e estou realizando de uma maneira linda com a comunidade, os presidentes mais queridos do mundo. Muito honrada de estar ao lado do Mestre Ciça com a nossa bateria.

O que está achando de Niterói?

E.J – Eu tenho vindo muito a Niterói. Eu acho uma cidade linda, com paisagens belíssimas. Atualmente eu estou nesse corre-corre, de gravação para ensaio. E vice-versa. Estou querendo ter um tempinho para explorar mais Niterói e conhecer ainda mais.

Qual lugar da cidade de Niterói mais gosta?

E.J – No momento, a quadra da Viradouro (risos). É a minha segunda casa. Eu encontrei uma família aqui. Eu recebo muito carinho de todos que transitam pela escola e tenho vivido esse momento intensamente. Mas também adoro o MAC de Niterói.

Como está o coração para esse desfile rumo ao bicampeonato?

E.J. – Coração batendo forte, mas eu estou calma… por enquanto (risos). Acredito que ter participado de quase todos os ensaios, de estar integrada com todos da escola me traz essa tranquilidade. Mas certeza de que ela já vai passar! Chorei quando provei a minha fantasia e certeza de que será difícil segurar a emoção na avenida. Queremos esse título e estamos empenhados. Ainda não decidi se eu vou ver a apuração da quadra ou da praça e depois vou para a quadra. Quero estar com a comunidade.

Está com alguma preparação especial para encarar a avenida?

E.J. – Minha preparação foi mesmo os ensaios. Por um bom tempo, eu estava gravando. Estava com Verdades 2. Depois veio Arcanjo 2, agora a série A Magia de Aruna, da Disney +, então o meu preparo veio dos ensaios. Até estou fazendo exercícios, treinos, mas o principal foram os ensaios na quadra e na rua.

Alimentação? Rotina de exercício?

E.J. – Eu tento ter uma alimentação saudável. Nos dias de ensaio, eu me permito comer algo mais calórico para ter um gás. Exercícios, eu tento encaixar nas folgas, mas elas estão cada vez mais raras.