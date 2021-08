Erica Sena fica em 11º lugar na Marcha Atlética

Erica Sena terminou a disputa dos 20km da marcha atlética nos Jogos Olímpicos de Tóquio na décima primeira colocação, com 1h31min39s, nesta sexta-feira (6) em Sapporo. A brasileira aparecia na terceira colocação a poucos metros da linha de chegada, mas tomou uma punição e teve parar por 2 minutos, sendo ultrapassada por várias adversárias.

“Queria muito esse resultado, a marcha atlética brasileira precisava muito disso e eu dei tudo de mim na competição. Estou contente porque hoje fiz a melhor prova da minha vida. Me considero uma vencedora. Tive um ano muito difícil, treinei com muitas dores, pensei em parar. Agradeço muito ao meu treinador, que me deu muita força para que eu não desistisse”, disse.

O ouro ficou com a italiana Antonella Palmisano, com 1h29min12s, a prata foi para a colombiana Sandra Lorena Arenas, com 1h29min37s, e o bronze, para a chinesa Hong Liu, com 1h29min57.

“O que ocorreu no final foi muito inesperado e nunca havia acontecido comigo em grandes competições. A chinesa que estava atrás de mim é a atual campeã mundial e uma atleta muito rápida. A ideia era acelerar antes e ganhar distância dela. Deu certo e quando vi, já estava me aproximando da colombiana e brigando pelo segundo lugar. Depois disso, todos viram o que aconteceu. É muito duro por tudo que fiz, mas aconteceu. Fiz o melhor que pude e dei tudo de mim por essa medalha”, completou a brasileira.

Erica foi a primeira mulher do Brasil a conquistar uma medalha na marcha atlética em Jogos Pan-americanos, a prata em Toronto 2015. Em 2019, em Lima, terminou em terceiro lugar. A brasileira vive no Equador desde 2011, onde é treinada pelo marido, Andrés Chocho.