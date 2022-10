Erasmo Carlos melhora, posta no Instagram e deve ter alta depois de amanhã

Animado, o cantor e compositor Erasmo Carlos melhorou bastante e até postou a foto acima, na janela do hospital.

No Instagram ele escreveu: “Da janela o horizonte/ A liberdade de uma estrada eu posso ver/ O meu pensamento voa livre em sonhos/ Pra longe de onde estou”.

Estou muito vivo e , se tudo der certo, saindo do hospital até quarta. Foto tirada por Fernanda HOJE no Hospital BarraDor .



Esse ano eu não morro …. parafraseando Belchior.”

O cantor e compositor Erasmo Carlos (81) teve uma significativa melhora clínica, informou a família em nota:

“A família informa e reitera que o paciente Erasmo Esteves encontra- se internado no quarto, apresentando significativa melhora clínica, acordado e lúcido, com previsão de alta hospitalar nos próximos dias”, comunicou.

Semana passada, a esposa do músico, Fernanda Passos, usou suas redes sociais para lamentar a internação do marido. Ele está hospitalizado no Hospital Barra D’Or, no Rio de Janeiro, por conta de uma infecção pulmonar. Em seu perfil do Instagram, Fernanda publicou uma foto ao lado de Erasmo e citou a dificuldade em ficar longe do marido.

“A vida foi tomando rumos diferentes dos que planejamos, mas imagino que tenham sido os rumos certos. Foi indo, indo, indo e ficamos um pelo outro. Não há outro colo que me console a não ser o seu. Trate de saber o seu lugar. Estou onde você quiser que eu esteja, inclusive dentro de você. É duro ficar sem você vez em quando. Parece que falta um pedaço de mim”, expressou.