´Era uma vez em Hollywood`, o melhor de Tarantino na Netflix

Reiventar a realidade, por mais tosca e absurda que seja, é a vocação maior do diretor norte-americano Quentin Tarantino, que traz no livro de receitas filmaços como “Pulp Fiction: Tempo de Violência”, “Bastardos Inglórios”, “Django Livre”.

Ao todo, Tarantino já dirigiu 12 longas, sendo que “Era uma vez em Hollywood” é considerado por muitos como o melhor.

Destaque na Netflix, “Era uma vez em Hollywood” traz os brilhantes Leonardo DiCaprio e Brad Pitt em sua melhor forma, com direito a Al Pacino como coadjuvante. Quer mais?

Pitt, DiCaprio e Al Pacino

O filme é uma realidade paralela muito doida, sensacional e imprevisível que se passa em Los Angeles dos anos 1960. Uma história alternativa protagonizada por um ator de televisão (DiCaprio) e seu dublê (Pitt) que embarcam num delírio de 161 minutos que faz a nossa atenção grudar na tela com super bonder. Não dá para respirar.

Apaixonado por música, Tarantino montou uma trilha sonora demolidora que reúne Deep Purple (“Hush”), Simon & Garfunkel (“Mrs. Robinson”), Neil Diamond (“Brother Love’s Travelling Salvation”), José Feliciano (California Dreamin’).

A trama

Em fevereiro de 1969, o ator de Hollywood Rick Dalton, a estrela da série de televisão Bounty Law dos anos 1950, teme que sua carreira esteja desaparecendo, já que a maioria de seus papéis recentes foram participações especiais como vilões.

O agente e diretor de elenco Marvin Schwarz o aconselha a fazer Spaghetti Westerns na Itália, que Dalton acha que estão abaixo dele. O melhor amigo e dublê de Dalton, Cliff Booth – um veterano de guerra que vive em um trailer com sua cadela pit bull, Brandy – leva Dalton por aí porque a carteira de motorista deste último foi suspensa devido a prisões por dirigir embriagada.

Margot Robbie vive Sharon Tate

A atriz Sharon Tate e seu marido, o diretor Roman Polanski, se mudaram para a casa vizinha de Dalton, que sonha em fazer amizade com eles para ressuscitar sua carreira. Naquela noite, Tate e Polanski vão a uma festa cheia de celebridades na Mansão Playboy.

No dia seguinte, Booth relembra uma disputa de sparring que ele teve com Bruce Lee no set de The Green Hornet, que resultou na sua demissão.

Dalton é escalado para interpretar o vilão no piloto da série de televisão ocidental Lancer e inicia uma conversa com a co-estrela Trudi Frazer, de oito anos. Durante as filmagens, Dalton luta para lembrar suas falas e sofre um colapso em seu trailer, mas depois dá um show de atuação.

Booth pega uma caroneira, “Pussycat” e a leva para Spahn Ranch, onde trabalhou no set de Bounty Law. Ele toma conhecimento dos muitos “hippies” que vivem lá. Ao sair, Booth descobre que “Clem” furou um pneu do carro de Dalton, então Booth bate em “Clem” e o força a trocar o pneu. “Tex” é convocado para lidar com a situação, mas chega quando Booth está indo embora.

Depois de assistir a performance de convidado de Dalton em um episódio de The F.B.I., Schwarz o contrata como protagonista no Spaghetti Western Nebraska Jim de Sergio Corbucci. Dalton leva Booth com ele para um período de seis meses na Itália, durante o qual ele faz três filmes adicionais, e se casa com a estrela italiana Francesca Capucci. Dalton informa a Booth que não pode mais pagar seus serviços.

O ano ainda é 1969.

Em seu primeiro dia de volta a Los Angeles, Dalton e Booth saem para beber. Enquanto isso, Tate (referência a atriz Sharon Tate e o marido Roman Polanski) Sebring para jantar com amigos e depois voltam para a casa de Tate.

Booth fuma um cigarro com LSD comprado mais cedo e leva a cadela Brandy para passear enquanto Dalton prepara bebidas. Os membros da família Manson (referência ao assassino Charles Manson), “Tex”, “Sadie”, “Katie” e “Flowerchild” chegam do lado de fora para preparar o assassinato de todos na casa de Tate.

Mas Dalton ouve bota todo mundo pra fora. Reconhecendo-o, os membros da família mudam seus planos e decidem matá-lo. “Flowerchild” desiste e foge.

Invadindo a casa de Dalton, os reconhece e ordena que Brandy ataque. Juntos, eles matam “Tex” e ferem “Sadie”, embora Booth seja esfaqueado na coxa e desmaie depois de matar “Katie”.

“Sadie” tropeça do lado de fora, alarmando Dalton, que estava em sua piscina ouvindo música em fones de ouvido, alheio à confusão lá dentro. Dalton recupera um lança-chamas usado anteriormente em um filme e incinera “Sadie”. Depois que Booth é levado em uma ambulância para receber tratamento, Sebring e Tate convidam Dalton para tomar uma bebida, que ele aceita.

Então…a partir daí seria spoiler revelar o final da história.

Na vida real, a morte de Sharon Tate chocou o mundo

A talentosa e bela Sharon Tate Tate estreou no cinema em 1961 como figurante em “Barrabás” com Anthony Quinn. Ela apareceu em seguida no filme de terror “Eye of the Devil” (1966).

Sua atuação mais lembrada foi como Jennifer North no filme clássico cult de 1967 “Valley of the Dolls”, que lhe rendeu uma indicação ao Globo de Ouro. Naquele ano, ela também atuou no filme The Fearless Vampire Killers, dirigido por seu futuro marido Roman Polanski. O último filme completo de Tate, 12+1, foi lançado postumamente em 1969.

Em 9 de agosto de 1969, Tate e outras quatro pessoas foram assassinadas por membros da chamada Família Manson, na casa que ela dividia com Polanski. Ela estava grávida de oito meses e meio.

Nos primeiros minutos da madrugada do dia 9, a mando de Charles Manson, um grupo de seus seguidores, todos eles jovens entre 20 e 23 anos, formado por Charles “Tex” Watson, Susan Atkins, Patricia Krenwinkel e Linda Kasabian, invadiu a casa de Cielo Drive e massacrou seus moradores. Parent foi morto a tiros quando saía da casa e deu de frente com o grupo que entrava e Tate, Sebring, Folger e Frykowski assassinados a tiros e facadas na sala da residência e nos jardins. Sharon Tate foi assassinada com 16 facadas, várias delas na barriga. O crime foi classificado como assassinato ritual.

Na noite seguinte, o mesmo grupo, acrescido de Steve Grogan e Leslie Van Houten, cometeria outro bárbaro assassinato nos mesmos moldes, em outro local da cidade, matando o casal Leno e Rosemary LaBianca.

Depois de semanas de investigação, os membros da Família Manson foram todos localizados, presos, processados e condenados à morte em 1971, após um dos julgamentos mais cobertos pela mídia na história criminal dos Estados Unidos.

Durante os meses que se seguiram, sem a descoberta de outros culpados e mesmo depois da identificação deles, todo o Condado de Los Angeles entrou em pânico e paranóia, pela revelação de que os assassinatos da Família tinham sido aleatórios.

Pessoas famosas e ricas acreditavam que poderiam ser as próximas e abandonavam a cidade. Outros contratavam guarda-costas e instalavam sofisticados sistemas de alarme em suas casas. O ator Christopher Jones, astro de “A Filha de Ryan”, devastado com a morte brutal de Sharon Tate, teve um bloqueio psicológico e abandonou a carreira de ator durante as filmagens, precisando ser dublado na versão final do filme pelo diretor David Lean. O escritor e jornalista investigativo Dominick Dunne deu seu testemunho da dimensão do pavor que se instalou por Los Angeles nas semanas e meses seguintes:

“A onda de choque provocada pelos crimes Tate-LaBianca criou uma convulsão social na cidade como nunca havia se visto. As pessoas estavam convencidas de que os ricos e famosos da comunidade estavam em perigo. Crianças foram mandadas para fora da Califórnia. Cercas eletrificadas foram instaladas e guardas pessoais foram contratadas. Steve McQueen compareceu armado ao enterro de Jay Sebring.