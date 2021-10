Equoterapia ajuda na reabilitação de pessoas

O método da equoterapia é uma técnica utilizada com uma abordagem interdisciplinar nas áreas da saúde, educação e equitação, através do cavalo, buscando o desenvolvimento biopsicossocial de pessoas com deficiência e com necessidades especiais. O serviço é oferecido gratuitamente pelo Centro de Equoterapia e atende à população de Rio Bonito, desde 2007.

Atualmente o centro conta com o atendimento de 2 fisioterapeutas, 1 psicóloga, 1 equitador e 2 auxiliares guias. Para participar do projeto é preciso do encaminhamento médico, liberando o paciente das questões clínicas para o tratamento em equoterapia. Em seguida, o responsável deve se inscrever, através da equipe do centro, no Parque de Exposições, e aguardar pela vaga na fila de espera que, ao estar disponível, a equipe do Centro de Equoterapia entrará em contato para avaliação.

O projeto é um importante recurso terapêutico e pode proporcionar diversos benefícios posturais graças às ações do trote do cavalo no organismo do paciente. São inúmeros casos de resultados positivos e de sucesso na recuperação de pacientes”, destaca a Fisioterapeuta Letícia Sales, especialista em Equoterapia, atuando na área a 14 anos em Rio Bonito.

A Prefeitura de Rio Bonito realiza a ação, através da Secretaria de Saúde, em parceria com as Secretarias de Educação e Agricultura, no Parque de Exposições de Rio Bonito, na Rodovia Via Lagos, Km. 9, Prainha. Os atendimentos acontecem às terças e quintas-feiras, de 8 às 16 horas.

O Prefeito Leandro Peixe (Republicanos) destaca que pretende expandir a atividade para beneficiar maior número de pacientes e acesso da população.

“Nós temos muito o que explorar em Rio Bonito e a equoterapia é uma das atividades que desejo ver o crescimento com o apoio das secretarias envolvidas. Me alegro ao ver essas crianças viverem essa experiência e conseguirem melhorar cada vez mais sua saúde com esse trabalho fantástico,” finaliza o prefeito.