Equipes do Niterói Presente combatem furtos no Centro

Agentes do Programa Niterói Presente agiram de maneira rápida e eficaz e prenderam ontem (27) dois homens acusados pelo crime de furto em locais de grade movimentação do Centro de Niterói. Os casos ocorridos na Avenida Feliciano Sodré e na Avenida Visconde do Rio Branco com a Rua Coronel Gomes Carneiro, respectivamente, levaram as prisões de Luciano Lima dos Santos, 39 anos, e Daniel Gustavo Xavier de Farias, de 29 anos, Os acusados foram levados para a central de flagrantes de Niterói, a 76ª DP (Centro).

De acordo com aos agentes, a primeira ocorrência citada ocorreu por volta das 12h 30, quando uma das equipes recebeu a denúncia vinda de um popular sobre o furto de uma moto dentro do estacionamento de um shopping próximo ao terminal rodoviário João Goulart. Teve início então um monitoramento feito através do Centro Integrado de Segurança Pública (CISP) e através de imagens de câmera de segurança, Luciano, de acordo com a polícia, foi visto saindo do local do crime empurrando a moto em direção ao bairro de Ponta da Areia. Equipes de moto realizaram um cerco tático e o acusado foi capturado e preso. Na delegacia a vítima realizava o registro do furto da moto quando recebeu a notícia da recuperação do veículo.

Por volta das 16h 38, pedestres alertaram a uma outra equipe sobre o furto de uma bicicleta e aprontaram para Daniel como o autor do crime. Foi realizada uma abordagem e o acusado confessou o crime, segundo os agentes. Imagens de câmeras de segurança foram solicitadas ao CISP e a polícia pode verificar o local onde a bicicleta foi furtada, em frente a uma unidade de uma empresa fornecedora de energia. Daniel foi conduzido para a central de flagrantes onde permaneceu preso. De acordo com a polícia ele já possuía duas passagens anteriores pelo crime de roubo.