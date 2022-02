Equipes de Saquarema ajudam por meio de doações e drones a cidade de Petrópolis

Saquarema continua prestando ajuda e apoio à população de Petrópolis, devido a tragédia ambiental que atingiu a cidade na última terça (15). Não só através de doações de mantimentos e água mineral, mas também mediante a disponibilização de tecnologia e pessoal especializado.

Na sexta-feira (18), membros da Secretaria Municipal de Meio Ambiente foram responsáveis pela captação, junto ao comércio de Saquarema, de 4.500 garrafas de 1.5L de água mineral, transportados para Petrópolis.Já a segunda equipe, foi na mesma data e levou dois drones que fizeram o mapeamento das áreas sensíveis mostrando pedras na iminência de despencar e o quanto de massa já havia escorregado.

Ainda no mesmo dia, técnicos da Secretaria Municpal de Urbanismo de Saquarema, estiveram na Região Serrana, e com a utilização de drones, o levantamento aéreo tridimensional do Morro da Oficina, onde houve um grande deslizamento da encosta. O trabalho, feito a partir de uma montagem aerofotogramétrica com cerca de 100 imagens de drone com georreferenciamento, processada em software próprio, permite o cálculo do volume de terra desprendido e também identificar indícios das áreas onde ainda podem ocorrer deslizamentos. O modelo digital foi encaminhado ao setor de Geoprocessamento da Prefeitura de Petrópolis, vinculado ao Gabinete de Crise, e a simulação virtual será fundamental como apoio para a tomada de decisões.

“Nossas equipes técnicas estão atuando no levantamento de dados e criação de modelos 3D para facilitar a tomada de decisão por parte das autoridades petropolitanas. Estamos somando forças para reconstruir Petrópolis!”, afirmou o Secretário Municipal de Urbanismo, Felipe Araújo.

Área no topo do morro sem vegetação, o que faz a água percolar mais rapidamente até a camada entre a pedra e o barro. O encharcamento pode levar essa encosta remanescente a deslizar. Foto: Divulgação Prefeitura de Saquarema

Agentes de segurança também estão na Cidade Imperial

Nesta terça-feira, (22), atendendo a pedido da Secretaria de Estado de Defesa Civil – Sedec-RJ , a Secretaria Municipal de Segurança e Ordem Pública de Saquarema, por meio da Coordenadoria de Defesa Civil, da Guarda Civil Ambiental e do Grupamento Marítimo – Salvamar, reuniu parte de seu contingente e montou uma equipe de 20 agentes e 2 voluntários para atuarem em Petrópolis. A missão seguirá de forma efetiva até a próxima sexta-feira, participando na busca por desaparecidos.

“A situação na cidade é muito crítica e ainda há muito o que fazer, principalmente na limpeza da cidade e nas buscas aos desaparecidos. Muitos pontos ainda apresentam instabilidade e possuem riscos para a população e para as equipes de resgate.”, informou o Coordenador da Defesa Civil, Pedro Soares.