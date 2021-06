Equipe niteroiense de patinação artística traça próximos passos para seguir no alto do pódio

Após conquistar três medalhas de ouro e duas de prata no Campeonato Brasileiro de Patinação Artística, a equipe niteroiense Star Patinação Artística já traça os próximos passos para seguir fazendo bonito nas competições seguintes. O torneio foi disputado em Joinville (Santa Catariana) entre os dias 5 a 13 de julho.

Técnica e sócia da Star, Karen Fritsch se emociona com as medalhas, principalmente com os investimentos feitos de forma recente, mesmo com a falta de apoio de empresas. Mas apesar das dificuldades, ela não deixa de sonhar alto.

“Estamos a todo vapor nos preparando para os próximos campeonatos que estão por vi, como o segundo brasileiro e o sul-americano. Hoje o que ajuda muito para o bom desempenho é o nosso novo centro de treinamento que fica na Academia Central do Corpo, em Itaipu. Lá consigo proporcionar o melhor para nossas atletas”, conta Karen.

Enaltecendo a equipe multidiscplinar da Star, ela explica que os atletas contam com o apoio de aulas de mobilidade, dança off-skate e sessões com psicólogo. Além de Karen, integram a equipe Michelle Paiva e o técnico campeão mundial Gustavo Casado. Mesmo com todo o avanço na estrutura, ela é sincera em admitir que a situação não seria a mesma se não fosse o apoio da Prefeitura de Niterói através da Secretaria de Esporte e lazer.

“Precisamos continuar trabalhando forte em busca de mais resultados positivos. O mais difícil é patrocínio. Felizmente temos o apoio da secretaria de esporte, através do Gallo, que tem dado um apoio fundamental. Sem isso, não conseguiríamos esse resultado”, revela a treinadora

Aulas virtuais na pandemia e foco no mundial

Por causa da pandemia, o maior desafio era manter o ritmo diário de treinos em alto nível. Por isso, ela cita casos onde os treinamentos eram realizados dentro de casa.

“Esse resultado foi fruto do esforço de todos. Quem imagina treinos on-line de patinaçao? Pois é, mas foi dessa forma. Um esforço muito grande e eu me encho de orgulho por não ter desistido em momento algum e essas atletas são as mais guerreiras de todas! São grandes! Lutaram, tivemos momentos de atletas treinando na sala de casa! Para elas todos os méritos e aplausos! Porque medalha e pouco!”, emociona-se.

Entre os medalhistas se encontra Luíza D’Angelo, de 16 anos. Convocada em março para o Pan-Americano da modalidade, a atleta niteroiense treina forte para o mundial da modalidade, previsto para acontecer em setembro, no Paraguai. Ela se encontra entre as pré-selecionadas pela Confederação Brasileira de Hóquei e Patinação (CBHP).

Confira abaixo a classificação que cada atleta da Star conquistou na respectiva categoria.

Luiza Dangelo, 16 anos – campeã brasileira júnior.

Maria Luíza Medina, 13 anos – campeã TN livre cadete.

Sophia Bueno, 13 anos – campeã TN free dance infantil.

Alice Quintao, 9anos – vice campeã TN livre Tots.

Eduarda Clemente, 13 anos – vice campeã TN livre infantil.

Ana julia Cano, 10 anos – 4º lugar TN livre Mini. :

Melissa Mariano, 13 anos – 4º lugar TN livre N1 pjuv.

Manuela Marinho, 15 anos – 5º lugar TN livre N1 juvenil.

Sophia Bueno, 13 anos – 5º lugar TN livre infantil.

Gabriel Gontijo

Foto: Luíza D’Angelo com a medalha de ouro na categoria feminina júnior (Divulgação)