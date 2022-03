Equipe niteroiense de handebol de areia joga final hoje na Argentina

A final será às 16h20 no canal do youtube

Depois de vencer todos os jogos pelo primeiro torneio sul-americano na primeira fase, a equipe masculina atual tricampeã brasileira do Niterói Rugby de handebol de areia, chegou na final, sendo cogitada ao favoritismo ao título. Os jogos acontecem em Puerto Madryn, na Argentina.

A primeira partida para o time ficar mais próximo da taça aconteceu nesta quinta-feira (3), às 10:40h, com transmissão ao vivo pelo YouTube. A equipe niteroiense, ganhou o primeiro e o segundo tempo de 26-18 e 25-20, respectivamente. O jogo da final acontece ainda hoje (3), às 16:20 e pode ser visto pelo link https://youtube.com/c/CAHHandballArgentina .

“Nossa equipe tem apoio da Secretaria de Esporte e Lazer de Niterói-SMEL, através da Prefeitura. Gostaríamos de agradecer imensamente o apoio do prefeito Axel Grael e ao secretário Luiz Carlos Gallo, que ajudaram com os custos da viagem e fez com que isso acontecesse”, falou a equipe em nota.

Atleta Natan Araujo do Niterói Rugby. Reprodução: rede social

O atleta do Niterói Rugby, Natan Araujo, que também está na Argentina para disputar a final, falou da expectativa da equipe para o jogo que acontecerá mais tarde.

“A gente sempre joga com o foco em ser campeão, e acho que dessa vez não vai ser diferente. Vamos jogar no ritmo que a gente sempre bota, e dar tudo pra trazer a medalha de ouro pro Brasil”, pontuou o atleta.