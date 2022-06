Equipe do governador Cláudio Castro é atacada, segurança fica ferido e van é levada por traficantes

A visita que o governador Cládio Castro faria na manhã dessa quarta-feira (15) em Macaé terá que ser reagendada. A equipe de segurança dele, do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), foi atacada por traficantes, teve intensa troca de tiros e um dos seguranças de Castro foi baleado e está internado no Hospital Municipal de Macaé.

Divulgação PMERJ

A equipe precursora, que vai ao local antes do governador para analisar e preparar o ambiente antes da chegada do governador, entrou na comunidade Nova Holanda; após indicação do GPS. Ao entrarem na rua houve uma troca de tiros e o segurança foi baleado na mão. Ele foi levado para a unidade de saúde e passou por uma cirurgia.

Divulgação PMERJ

A equipe do GSI estava em uma van e ia encontrar com Castro, que está em Itaperuna, e depois voltaria para Macaé para compromissos do governo. Após a troca de tiros a van foi levada pelos criminosos e policiais militares do 32º BPM (Macaé) montaram um cerco e conseguira recuperar o veículo.

Leia nota na íntegra:

‘Uma equipe do Gabinete de Segurança Institucional do Governo do Estado do Rio que fazia uma precursora de uma agenda do governador foi atacada a tiros por criminosos da Favela Nova Holanda, em Macaé, na manhã desta quarta-feira (15/06). Um dos policiais militares que integra a equipe foi atingido e está sendo atendido no Hospital Municipal de Macaé’.