Equipe de transição começa a trabalhar no CCBB na semana que vem

A equipe de transição indicada pelo presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva começa a ocupar, na segunda-feira (7), as instalações do Centro Cultural do Banco do Brasil (CCBB). A presidente do PT, deputada federal Gleisi Hoffmann (PR), visitou o local na manhã de sexta-feira (4) e disse que Lula deve vir a Brasília na semana que vem, em dia ainda não definido.

“A previsão é que, a partir de segunda-feira a gente já comece a ocupar o espaço, não com toda equipe formada, mas com equipe de administração, que fará essa parte de apoio, para que, quando as equipes da transição, das áreas temáticas chegarem, esteja tudo pronto”, disse Gleisi.

Ele falou ainda sobre a proposta de emenda à Constituição (PEC) que deve ser construída pelo governo eleito para acomodar, no orçamento do ano que vem, os projetos do governo Lula. A medida permitiria gastos acima do teto.

“Temos que ver todas as possibilidades para viabilizar aquilo que foi contratado nas urnas. Não podemos entrar (em) 2023 sem o auxílio emergencial (Auxílio Brasil de R$ 600), sem o aumento real (acima da inflação) do salário mínimo. São coisas que foram contratadas com o povo brasileiro e tenho certeza (de) que o Congresso tem essa sensibilidade, o Tribunal de Contas (da União) também”, disse.

Segundo Gleisi, a área técnica do governo eleito está negociando com os parlamentares da Comissão Mista do Orçamento e, na segunda-feira (7), devem começar a sair as definições.