Equipe de Niterói participa de campeonato internacional de futebol

Que o futebol é uma paixão nacional todos sabem. O sonho de muitos meninos é serem jogador de futebol e poderem jogar em grandes clubes. Em Pendotiba a escolinha de futebol Trops tem proporcionado essa chance lançando jogadores para diversos clubes e participação em competições internacionais. A escolinha tem uma parceria com o Botafogo.

Graças a essa parceira, eles vão participar pela sétima vez do Go Cup, um dos principais torneios mundiais de futebol infantil, em Goiás, que será realizada de 9 a 16 de abril. E Niterói será representada por 36 crianças nas categorias Sub11, Sub12 e Sub13.



Jogadores como Matheus Nascimento, atacante do time principal do Botafogo começaram no Trops e hoje se destacam em competições e clubes. Outro nome é Kauê Leonardo, da Grota, já foi convocado para a seleção e hoje ele é destaque do Sub17 do Botafogo. Bernardo Valin, de Itacoatiara, acabou de ser convocado para a seleção e vai disputar um torneio na França e Lucas Vargas, de Icaraí, atacante titular do Sub17 do Botafogo.A Go Cup é uma competição que reúne mais de 200 equipes com a participação de aproximadamente 2.600 crianças, divididas em categorias Sub 7 ao Sub13 misto. Esse ano será a primeira vez que a competição terá uma categoria feminia, no Sub13.

Já participaram equipes de Portugal, Estados Unidos e Equador. Alguns times de camisa estrangeiros estão confirmados para este ano: Benfica e Independiente del Valle. Os times que representarão o Brasil serão: Palmeiras, Athletico Paranaense, Atlético Mineiro, Remo, Goiás, Sport, América Mineiro, Botafogo, Fluminense e Bangu. A competição já revelou talentos como Endrick (Palmeiras), Andrey (Vasco) e Matheus Nascimento (Botafogo). Outros times internacionais também já vieram como Benfica, Sporting, Athético de Madrid, Independiente del Valle e Peñarol.

Segundo Moacyr Fassbender, coordenador técnico da Trops e da base do Botafogo até o Sub14 os jogadores que mais se destacam, são convocados para treinarem três vezes e passam a representar o Botafogo nas competições cariocas. “O Trops é um grande parceiro do Botafogo e é quem manda mais atleta e que tem o maior número de atletas com sucesso. Graças a isso fomos chamados para trabalhar diretamente com o Botafogo até o Sub-14. Isso foi bom para gente e bom para o Botafogo, que vinha passando por dificuldades”, comentou.

Ainda de acordo com Moacyr, a Go Cup reúne grande equipes de alto nível e com isso pretendem dar experiência e desenvolver os atletas e ter a certeza que entraram fortalecidos dando o melhor para conquistar uma boa colocação.





Outra escolinha que prepara os jogadores para grandes clubes é a escolinha do Projeto Cultural Viva Feliz, localizada no bairro Água Santa, na Zona Norte da cidade do Rio de Janeiro. O responsável é Antonio Goulart. As aulas acontecem toda terça-feira e quinta-feira das 17 às 19h. Os treinos acontecem no Campo do Conceição, na Rua Caranda, 360, Água Santa. Eles disputam agora no mês de abril a Copinha Ouro, reunindo diversos times de diversas escolinhas do Rio de Janeiro.

De acordo com Antonio, o projeto existe há mais de 10 anos e já revelou jogadores para o time do Bonsucesso, a qual eles possuem uma parceria. “Já venho fazendo esse trabalho há muito tempo e é muito gratificante poder ver esses meninos trilhando seus caminhos e indo para outros clubes. Estamos abertos a receber jogadores de qualquer lugar, inclusive de Niterói e região. Os talentos precisam ser divulgados”, comentou.