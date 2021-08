Equipe de ginástica rítmica encerra participação nos Jogos Olímpicos

A equipe brasileira de ginástica rítmica terminou sua participação nos Jogos Olímpicos Tóquio 2020 na décima segunda colocação. O quinteto brasileiro formado por Beatriz Linhares, Déborah Medrado, Duda Arakari, Geovanna Santos e Nicole Pircio fez suas duas apresentações na fase classificatória e atingiu 73.250.

Na primeira apresentação, com cinco bolas, as meninas somaram 35.450 pontos e cometeram um erro, com a queda de um dos aparelhos. Na segunda rodada, elas se apresentaram com três arcos e duas maças.

Com a soma das duas apresentações, a equipe brasileira ficou fora das finais da ginástica rítmica.

“Nosso esporte infelizmente não nos permite a falha de soltar algum aparelho. Cada vez que o aparelho vai ao chão, a perda de pontos é muito grande e isso foi muito significante no resultado final da série. Mas no arco e nas maças, as meninas conseguiram fazer e concluir com excelência. Estamos satisfeitas e felizes, porque é um grupo novo e a gente acredita muito que nos próximos Jogos vamos chegar mais fortes”, afirmou Bruna Martins, assistente técnica e coreógrafa de ballet.

Foto: Júlio César Guimarães/COB