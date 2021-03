Equipamentos de cultura ficam fechados em Niterói

De acordo com o Decreto número 13.954/ 2021 da Prefeitura Municipal de Niterói, que prorroga as medidas restritivas de isolamento social para a redução da transmissão do novo coronavírus – em consonância com o Comitê Científico – os equipamentos da Secretaria Municipal das Culturas / Fundação de Arte de Niterói ficarão fechados, até 4 de abril.

O Museu de Arte Contemporânea – MAC, Theatro Municipal de Niterói, Sala Carlos Couto, Museu Janete Costa de Arte Popular, Biblioteca Parque de Niterói, Sala Nelson Pereira dos Santos, Teatro Popular Oscar Niemeyer, CEU Jurujuba, Centro Cultural Paschoal Carlos Magno, Sala José Cândido de Carvalho, Solar do Jambeiro e Igreja São Lourenço dos Índios estarão fechados ao público, assim como para gravação de vídeos, lives e atendimento aos contemplados por editais, durante estes dias, a fim de mitigar os efeitos da pandemia – que está em um patamar crescente no país com a chegada de novas variantes do vírus – e, assim, não sobrecarregar os hospitais públicos da cidade.

As unidades da “Cultura Niterói” continuarão a oferecer ao público programações virtuais variadas e de qualidade, nas redes, para entreter todos, neste momento complicado, quando se faz necessário este novo fechamento. O decreto forma uma série de “Medidas de proteção à vida”, com a permissão de funcionamento apenas dos serviços essenciais e teletrabalho para servidores e empregados públicos (com exceção de serviços essenciais) e incentivo ao teletrabalho em empresas e outros serviços privados.