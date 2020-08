Equipamentos da Cultura Niterói abrem suas portas para lives

A Secretaria Municipal das Culturas/ Fundação de Arte de Niterói promove, neste mês de agosto, uma série de “lives” nas suas unidades culturais, mas sem público presencial. O Solar do Jambeiro, a Sala Nelson Pereira dos Santos, o Theatro Municipal de Niterói e o Teatro Popular Oscar Niemeyer dão a partida neste programa e vão oferecer lives ao vivo, que podem ser vistas, no facebook do equipamento correspondente e também no da cultura (@culturaniteroi). A Sala Carlos Couto vai também entrar na agenda das “lives”, mas serão gravadas.

A Sala Nelson Pereira dos Santos oferece as apresentações ao vivo às terças, às 17h, e às sextas, às 19h; O Theatro Municipal de Niterói, nos dias 21 (Ithamara Koomax: As canções da minha madrinha Elizeth Cardoso), 26 (Live do Cndongueiro) e no dia 28 (Rodrigo Suricato: One Man Band); O Teatro Popular Oscar Niemeyer apresenta, no dia 16, live da Sinfônica Ambulante e Silvério Pontes; o Solar do Jambeiro apresenta as lives, dentro do projeto ‘Arte na Rua – Novo Normal’ nos fins de semana (8 e 9) e nos dias 22 e 23 de agosto, no projeto ‘Arte na Rua – Novo Normal’; o grupo vocal de samba Arranco de Varsóvia é a atração da Sala Carlos Couto, no dia 25.

A SMC/ FAN apresenta, ainda, dentro de suas programações, o Arte na Rede; as atrações on-line variadas das unidades da Cultura Niterói, que são oferecidas desde abril; o Arte na Rua – Novo Normal – lives aos fins de semana no Solar do Jambeiro; entre outros. As apresentações artísticas são variadas (teatro, música, exposição, contação de histórias, tour virtual, oficinas), nas redes, para toda a família.

Neste período de pandemia, quando os teatros, museus e salas culturais ainda encontram-se fechadas ao público para evitar a disseminação da COVID-19, os locais precisaram se reinventar, criando conteúdos diversos, de qualidade, para entreter o público neste momento difícil para todos.