Equipamento de som que seria usado em baile funk pirata é apreendido na RJ-104

A realização de um baile funk clandestino, na Comunidade do BNH de Marambaia, em São Gonçalo, foi frustrada pela Polícia Militar na noite desse domingo (13). Os agentes apreenderam, na Rodovia RJ-104, um caminhão com equipamentos que seriam utilizados no evento irregular.

A ação foi coordenada pro PMs do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv). De acordo com a corporação, foram apreendidas 24 caixas de som, cinco amplificadores, uma caixa contendo fios, dez jogos de iluminação e um palco de apresentação.

Ainda segundo os agentes, a abordagem aconteceu após o caminhão que transportava o material se envolver em um acidente e tentar fugir do local. Ao notarem a tentativa de fuga, os policiais, que realizavam patrulhamento pela região, saíram em perseguição na tentativa de realizar a abordagem.

Durante a ordem de parada dada ao motorista do caminhão, quatro criminosos que escoltavam o material até a comunidade da Marambaia – utilizando duas motocicletas – efetuaram disparos contra os policiais, na tentativa de impedir a ação, mas foram imediatamente reprimidos pelos agentes.

O caminhão foi abandonado na rodovia e os policiais conseguiram fazer a apreensão do material. A Polícia Militar não confirmou se houve prisões durante a ocorrência. Todo o material que seria utilizado no baile funk foi apreendido. A ocorrência foi registrada pela 74ª DP (Alcântara).