Época de liquidação movimenta comércio de Niterói

O mês de janeiro é conhecido pelas altas temperaturas do verão e também por ser um ótimo período de liquidações. Em Niterói as promoções estão convidativas e a Câmara dos Dirigentes Lojistas de Niterói (CDL-Niterói) prevê que os comerciantes estão oferecendo até 70% de descontos. Roupas, sapatos e objetos estão na lista dos itens que devem ser liquidados por todo janeiro. Os empresários já estão comemorando as vendas e apostam no atendimento de qualidade e atenção para agradar os clientes. E os descontos acontecem desde lojas de rua até dentro dos shoppings de Niterói e São Gonçalo.

O presidente da CDL-Niterói, Luiz Vieira, explicou que os descontos estão sendo oferecidos até 70% para queima dos estoques dos produtos que sobraram no Natal. “É um período comum para liquidação. As empresas precisam ajustar os estoques e os produtos que sobraram do Natal. É preciso que liquide para que equilibre o estoque das compras de outros produtos. É uma grande oportunidade do consumidor para comprar produtos com preços arrasadores”, contou.

Em uma loja de Icaraí, as promoções para sapatos e bolsas variam de 10% a 50% e vão durar até a queima de estoque. “São mercadorias que são atemporais e podem ser usadas em todas as estações. É uma oportunidade de ter uma peça que vai durar para o ano todo com desconto”, explicou a gerente Bianca Magalhães.

O tênis de couro, em três cores diferentes, está sendo vendido de R$ 215 por R$ 193,50. Em outra loja, também na Zona Sul, a gerente Carla Portugal, disse que os descontos estão variando de 20% a 50% para os produtos da marca. Um vestido longo em algodão está saindo de R$ 179,90 por R$ 143,92, já um de renda está de R$ 199 por R$ 139.

No Plaza Shopping, no Centro, também é pechinchando que se consegue ofertas surpreendentes. En una loja de decoração as ofertas chegam aos 57% de desconto; e um conjunto de jardinagem de cobre de R$ 179, está saindo por R$ 99. “Eu gosto de aproveitar as promoções do início do ano e acho muito vantajoso. Os preços são convidativos e é esperar coisa de uma semana após o Natal para conseguir a economia. Vale muito a pena”, contou a dona de casa Fernanda Cruz, 33 anos.

SÃO GONÇALO

No São Gonçalo Shopping os descontos chegam aos 70% e a queima de estoque foi batizada de Saldão de Verão. Um kit de perfume com colônia e creme hidratante corporal, de R$ 139,80 sai por R$ 111,80 e um colchão que custava R$ 1.980, está saindo por R$ 1.188. “A oferta de produtos com descontos é bem ampla; para o consumidor é uma possibilidade de fazer boas compras. Para o lojista, é um momento para incrementar as vendas de final de ano e liquidar os estoques para renovar as coleções”, afirmou Ana Paula Niemeyer, gerente de marketing da Aliansce Sonae, responsável pelo shopping.

O mesmo índice de desconto está sendo oferecido no Partage Shopping São Gonçalo que separou os dias 10, 11 e 12 de janeiro para oferecer os descontos. Jogo de banho com quatro peças 100% algodão está saindo de R$ 99,99 por R$ 79,99 em uma loja especializada, por exemplo.