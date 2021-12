Entrevista exclusiva: Marco Lucchesi, presidente da ABL

Depois de quatro anos, o niteroiense de coração, Marco Lucchesi, passou o cargo de presidente da Academia Brasileira de Letras (ABL), na quinta-feira (9). A nova direção foi empossada, administrativamente, em sessão ordinária híbrida no Palácio Petit Trianon, sede da casa. Mas a cerimônia oficial de troca de diretoria está agendada para março de 2022, quando irá assumir o novo presidente, o jornalista e escritor Merval Pereira, a secretária-geral Nélida Piñon, o primeiro e segundo secretários Joaquim Falcão e Celso Lafer; e o tesoureiro Evaldo Cabral de Mello.

Morador da Região Oceânica, Lucchesi comemorou a sua gestão e falou da importância da ABL para a cidade de Niterói e para o mundo. Escritor, poliglota, poeta, filósofo, astrônomo amador e sétimo ocupante da cadeira nº 15 da ABL, ele contou um pouco sobre o desafio de assumir a presidência da Academia. “Ser presidente foi um dos maiores desafios da minha vida. Sobretudo que estávamos vivendo uma crise sanitária, política e econômica.

Mas os relatórios de atividades mostram a intensidade e volume de trabalho que realizamos mesmo dentro desse contexto. Reabri a livraria da academia, visitamos várias prisões, aldeias indígenas, áreas de terras quilombolas e realizamos muitas atividades. Conseguimos incluir um livro na cesta básica de muitas pessoas e também usamos livro como remédio nos navios da Marinha que levam mantimentos para os ribeirinhos”, frisou.

Dentro de tantos compromissos, Lucchesi contou, também, que em sua gestão teve a oportunidade de entregar uma nova edição do vocabulário ortográfico da língua portuguesa. “Ele é analítico e tem explicações além da ortografia. Diz como a palavra é escrita e até inclui a palavra dentro de um contexto em uma frase. Ele ficará disponível para consulta de forma online e essa é a primeira vez que a Academia tem um dicionário mais amplo”, contou o morador da Região Oceânica.

Além da paixão pelos livros, Lucchesi também nutre uma paixão pela cidade de Niterói, onde mora desde os oito anos de idade. Mas apesar do amor, o filósofo também reconhece algumas mudanças que o entristece. “Tenho todas as razões de ordem sentimental para não sair de Niterói. Quando reativamos as sessões da Academia de forma virtual, a cidade passou a ser a capital da academia de letras e as sessões eram transmitidas do meu jardim na Região Oceânica. Gosto muito de passear pelas ruas da cidade, no Campo de São Bento, em Icaraí, Jurujuba e na própria Região Oceânica. Mas acredito que a especulação imobiliária está prejudicando a cidade com a morte de casas, construção de muitos prédios e desvalorização do comércio. Sinto que tenho um amor por Niterói, mas é um amor que com o tempo não se mostrou correspondido”, lamentou.