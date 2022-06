Entregador é morto e outro é baleado em São Gonçalo

Um entregador de bebidas foi morto e outro baleado, na manhã desta segunda-feira (13), durante troca de tiros no bairro de Ipiiba, em São Gonçalo. De acordo com a Polícia Militar, o local do crime é área de atuação da facção criminosa Comando Vermelho (CV).

A Polícia Militar foi acionada por volta das 11h10. Militares do 7º BPM (São Gonçalo) foram à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Santa Luzia, onde estava um dos feridos e o motorista de caminhão, de 26 anos, que socorreu a vítima à unidade de saúde.

Foto: Reprodução/Redes sociais

De acordo com relato do motorista do caminhão aos agentes, ele e dois ajudantes estavam fazendo uma entrega em um estabelecimento na Estrada dos Bichinhos quando um carro passou e atirou contra traficantes que atuam na localidade. Houve intensa troca de tiros.

Ainda de acordo com o que disse a testemunha aos PMs, os dois ajudantes foram atingidos. O motorista afirma só ter conseguido socorrer um deles, de 55 anos, que foi levado à UPA de Santa Luzia. O outro ferido acabou ficando no local.

Outros dois homens morreram no local – Foto: Reprodução/Redes sociais

Outra equipe do batalhão foi mobilizada ao local do crime, com apoio de um veículo blindado, o “caveirão”. Os militares afirmam terem encontrado três corpos, ainda não identificados. Entretanto, um deles estava com o uniforme do Grupo Petrópolis, empresa responsável pelo caminhão.

A Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo, Itaboraí e Maricá (DHNSG) foi acionada para realizar a perícia e identificar os cadáveres. A reportagem tenta contato com o Grupo Petrópolis. Os corpos serão encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML) da cidade, que fica no bairro Tribobó.