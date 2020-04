Entrega dos cartões para o pagamento dos R$ 500 para microempreendedores individuais (MEIs) de Niterói

Nesta segunda-feira (13) começa a entrega dos cartões para o pagamento do auxílio aos microempreendedores individuais (MEIs). A entrega será feita ao longo da semana, de modo a evitar aglomerações.O auxílio terá um valor de R$ 500, por três meses. Todos os MEIs em situação regular e que se cadastraram para receber o benefício receberam, por e-mail, a data, horário e local para retirar o cartão. Também é possível fazer essa consulta site da Secretaria Municipal de Fazenda (https://fazenda.niteroi.rj.gov.br/site/beneficio-mei-consulta-cronograma-entrega/).

Na mesma página, é possível imprimir a declaração de recebimento do cartão. Ela deve ser preenchida e assinada pelo beneficiário, sendo entregue no guichê durante o atendimento. Dessa forma, não será preciso manipular canetas para assinatura do documento na hora, minimizando os riscos de contaminação. Além da declaração, será preciso levar original e cópia do documento de identidade com foto.

A Secretaria Municipal de Fazenda esclarece que, no dia da entrega, os cartões ainda não estarão carregados com o valor do benefício. O valor referente ao mês de abril será creditado no dia 24 de abril. Os demais pagamentos serão feitos em 24 de maio e 24 de junho.

O prefeito Rodrigo Neves lembrou a criação do Fundo Niterói Supera, que vai conceder empréstimos a juro zero para micro e pequenas empresas sediadas em Niterói. Os empréstimos para capital de giro poderão variar entre R$ 25 mil e R$ 250 mil. Além disso, o pagamento poderá ser feito em até 36 meses e haverá seis meses de carência para o início dos pagamentos.

