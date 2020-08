Entrega de autorização ambiental para as intervenções do Parque Orla Piratininga (POP)

Nessa manhã (20) o prefeito de Niterói recebeu a autorização ambiental para as intervenções do Parque Orla Piratininga (POP), na Região Oceânica. A cerimônia contou com presença de representantes do Governo do Estado e teve a entrega da licença para recuperação ambiental além da assinatura da ordem de início das obras de recuperação ambiental.

O secretário municipal de Meio Ambiente, Eurico Toledo, explicou a importância desse projeto para o meio ambiente. “O projeto solidifica a questão ambiental os objetivos do desenvolvimento sustentável para nossa cidade. Projeto pioneiro e inovador. Valorizar a natureza é fazer a natureza recuperar ela mesma. Esse projeto é modelo e terá referência internacional. É uma construção coletiva com muito trabalho e tenho certeza que a gente quer fazer diferente e é possível fazer diferente. Isso é extraordinário e que vai deixar um legado para a cidade”, contou. Já o secretário estadual da pasta, Altineu Côrtes, parabenizou a iniciativa da cidade. “O governador me pediu para priorizar o licenciamento. ele tem nos dado essa condição de tentar ser mais célere e mais eficiente. Estamos a disposição de Niterói e é um orgulho participar desse momento”, contou.

No início do mês a prefeitura confirmou que o Parque Orla Piratininga (POP) vai ganhar o nome Parque Alfredo Sirkis em forma de homenagem ao ambientalista, morto em um acidente de trânsito no último dia 10 de julho. O POP foi apresentado em novembro de 2019 e faz parte do Programa Região Oceânica Sustentável (PRO-Sustentável), financiado pelo Banco de Desenvolvimento da América Latina – Cooperação Andina de Fomento (CAF). Ao todo serão implantados 10 quilômetros de sistema cicloviário ao longo de toda a orla da Lagoa, quatro píeres de contemplação e seis píeres de pesca. Além disso o projeto contempla também três mirantes e 17 áreas de lazer com quadra de esporte, além de brinquedos e academia de ginástica. Também terá a recomposição vegetal da orla em mais de 150 mil metros quadrados. Também terá quadra poliesportiva e um campo de futebol, parque infantil, área de ginástica, mirante com vista para a lagoa, pontos de contemplação e áreas para piquenique.

