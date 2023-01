Entre novos, antigos e resgatados, os bordões têm histórias no futebol

Por Flávio Ricco

O uso de bordões ou jargões sempre foi frequente, desde o rádio e depois na televisão, pelos narradores esportivos.

Mestre Silvio Luiz até teve o cuidado de registrar os dele.

Em situações de uso indevido, logo estrila ou toma providências que julgar necessárias. Mas é uma exceção. No mais, é o vai que vai.

Entre os tantos, tivemos outros que também se destacaram demais, como “tá lá um corpo estendido no chão”, “cruel, muito cruel” e “ele sabe que é disso que o povo gosta”, do saudoso Januário de Oliveira ou “afunda, afunda, afunda”, criado pelo também já falecido Marco Antonio Mattos nas transmissões de vôlei. “Goooooool legal!”, do Mario Vianna, ecoava no Maracanã. Entre zilhões de outros.

Mas dois casos em especial passaram chamar atenção nos últimos tempos.

Antes o “Sabe de quem?”, que Luís Roberto passou a usar na Globo desde 2018, mais intensamente na Copa da Rússia, criado pelo radialista Edson Callegares, morto em 2021.

E, agora, Henrique Guidi, no SporTV, com o “não cochila que o cachimbo cai”, consagrado por Osmar Santos desde os seus primeiros passos na Jovem Pan.

Não é por nada, mas até por elegância, seria de bom tom, de vez em quando pelo menos, dar os créditos devidos.

Ou não? Ou segue a festa e tudo bem?

TV Tudo

Eis a questão

Sábado, final da Supercopa dos campeões, a Globo transmitiu a conquista do Palmeiras sobre o Flamengo com exclusividade, na TV aberta.

Mas não mostrou a entrega da taça. Algum problema, não teve paciência ou foi só para não atrasar a programação?

Não é por nada

O pré e pós-jogo na TV aberta também conta pontos. É a tal da espera e a repercussão depois.

Ainda mais no caso da entrega de uma taça, em uma grande decisão. Vai saber.

Por outro lado

Hoje, a geração do futebol e de outros esportes quase não cabe mais a nenhuma TV. Entidades responsáveis, como FIFA, CBF e federações assumiram essa responsabilidade.

O problema é que barbeiragens estão sendo cometidas. Quando possível, claro, é necessário que as exibidoras participem mais diretamente da imagem final.

Só depois

As edições “ao vivo” do programa do Ratinho no SBT só serão retomadas depois do Carnaval.

Muito provavelmente no dia 27 de fevereiro, uma segunda-feira.

Novo cenário

O GNT vai estrear ainda neste semestre a 9ª temporada do “Que Seja Doce”, uma produção da Moonshot Pictures comandada por Felipe Bronze com participações dos jurados Lucas Corazza, Carole Crema e Roberto Strongoli.

No destaque, o seu novo cenário, de Parque de Diversões, tema desta temporada.

(crédito: Adalberto de Melo “Pygmeu”)

Calado para sempre

Por razões muito diretas, nem quero entrar em maiores, menores ou quaisquer detalhes sobre programas de culinária.

Porém…

Negociação

O novo reality show da Record, “A Grande Conquista”, vai estrear em maio e todas as providências estão sendo tomadas.

Entre elas a escolha de um apresentador ou apresentadora. É uma negociação que também já está em curso.

Vale salientar

Este novo reality show da Record, com previsão de 74 episódios, terá numa fase inicial 20 famosos disputando 15 vagas.

Os cinco menos votados e outros 65 candidatos do público, instalados numa Vila, terão que conquistar outros lugares na Mansão. E aí começa a última e decisiva etapa.

Também ontem

Se por acaso alguém, por qualquer razão, não viu nota divulgada em edição extraordinária, foi comunicado nesta última segunda-feira que Antonio Zimmerle é o novo Superintendente de programação da TV Cultura.

Chega com a experiência de uma passagem bem extensa na Globo e outra, mais recente, na Band.

Figuraça

Ary Fontoura ganhou o respeito de todos por grandes desempenhos na televisão, teatro e cinema. Atuações sempre muito corretas.

Mas que também veio se mostrar, nas redes sociais e no particular, como alguém muito de bem com a vida. Passa energia boa.

Ary Fontoura *** Local Caption *** Mensagem Fim de Ano 2022 –

(crédito Alessandra Lima)

Bate – Rebate

· Neto retorna ao comando de “Os Donos da Bola” na Band, segunda que vem, dia 6.

· O canal Travel Box Brazil estreia nesta quarta-feira, 20h, a primeira temporada da série documental “Travessia”. Total de 28 episódios…

· … Neste trabalho, o cineasta Gilson Vargas e os diretores Bruno Polidoro (fotografia) e Gabriela Bervian (som) percorrem cinco continentes, 11 países e mais de 80 cidades…

· … O título “Travessia”, mesmo da novela da Globo, se dá pela necessidade de escolher diferentes meios de transporte…

· … Mas que nada impediria, também, de terem escolhido um outro, para não parecer oportunismo.

· Karla Karenina é mais um nome confirmado no elenco de “Cilada”, do Bruno Mazzeo.

· Larissa Maciel encerrou seus trabalhos nas filmagens de “Chama a Bebel”. Lançamento previsto ainda para este ano.

· CNN Brasil terá uma nova faixa de programação nas noites de domingo…

· … A partir do próximo dia 19, será um horário destinado para a exibição de documentários e especiais sobre turismo, aventuras, sustentabilidade, casos policiais e meio ambiente.

· Por sua vez, a TV Cultura, no próximo domingo, vai iniciar a exibição de três trabalhos desenvolvidos por ela…

· … Às 16h30, o documentário “Krenak, Uma História de Resistência”, contando a trajetória dessa cultura indígena…

· … Já às 20h, o primeiro episódio da série “Maguila, Um Lutador”, sobre a carreira de um dos esportistas mais populares da história recente…

· … E, por último, 22h, “A Vida Extra-ordinária de Tarso de Castro”, grande jornalista brasileiro e um dos idealizadores do Pasquim.

C´est fini

O fim de semana na TV paga é mesmo um caso sério. Parece que muitos dos seus responsáveis dão aquela desligada de tudo. E aí é um tal de exibir um filme, mas, nos créditos, aparecer outro. Mais uma para a conta do assinante.

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!