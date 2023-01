Enterro de Renatinho, cantor do Bokaloka será neste sábado

Vocalista do Bokaloka morreu vítima de infarto nesta quinta

Leonardo Oliveira Brito

O velório do cantor Renatinho, vocalista do grupo de pagode Bokaloka, acontecerá neste sábado (7/1) no Cemitério Jardim da Saudade, no Rio de Janeiro. O velório começará às 8h na Capela 9, para amigos e familiares. O sepultamento, por sua vez, será às 13h

O cantor morreu aos 48 anos, na tarde desta quinta-feira. Ele tinha sido internado na noite desta quarta-feira (4) no Hospital Lourenço Jorge, na Zona Oeste, após passar mal em um show no Bar do Zeca Pagodinho, no Shopping Vogue Square. Ele foi transferido no início da noite desta quinta, mas não resistiu.

“Renatinho sempre será lembrado como um dos grandes nomes do Pagode dos anos 90, fazendo história na música brasileira”, diz a nota de falecimento postada nas redes do empresário.

O artista teve um infarto agudo no miocárdio em maio de 2022, em Paris, durante turnê pela Europa, tendo que colocar dois stents e desobstruir 90% da aorta.

Renato Cesar Alves de Oliveira, mais conhecido como Renatinho, tinha 48 anos de idade e era vocalista de um dos grupos mais queridos de pagode dos anos 1990, o Bokaloka.

O Bokaloka surgiu no ano de 1995 com o nome de “Água na boca”, e já era formado por Renatinho (vocalista), Toninho Branco (cavaco), Leandro (pandeiro), Layse (percussão), Robinho (bateria), Pedro Py (teclado), Marcelo (baixo) e Bidú (surdo). Em 1997 lançou o seu primeiro CD “Você vai se amarrar” (Indie Records) sendo, “Mais uma chance”, a primeira música de trabalho. Em 1998 o segundo CD “Apaixonado” com as músicas “apaixonado” e “shortinho saint tropez”. Em 1999 o terceiro CD “Bokaloka” pela EMI, sendo “Duas paixões” a música de trabalho. Uma das canções de maior sucesso do grupo era “Que Situação” e “Duas Paixões”

Muito querido no meio musical e, sobretudo, no meio do pagode e do samba, Renatinho era natural do Rio estava no grupo desde a formação original.

