Ensino integral será oferecido em mais duas escolas a partir de março em Niterói

As escolas municipais de Ensino Fundamental Dom José Pereira Alves, no Fonseca, e Prof. Maria Felisberta Baptista da Trindade, na Engenhoca, passam a oferecer educação em tempo integral esse mês. De acordo com a Secretaria e a Fundação Municipal de Educação de Niterói, as unidades estão passando por obras de adaptação e ampliação visando oferecer infraestrutura adequada para que os alunos passem o dia realizando as atividades.

A ampliação do horário integral em ambas as unidades será realizada a partir de uma parceria com o Espaço Nova Geração, programa vinculado ao Pacto Niterói Contra a Violência. O secretário de educação, Vinicius Wu, o presidente da FME, Fernando Cruz, e a gerente do Espaço Nova Geração, Barbara Siqueira, visitaram as obras de adequação das escolas na última semana.

“Estas serão as duas primeiras unidades de ensino fundamental que funcionarão nesse novo formato de educação integral. Em parceria com o Espaço Nova Geração, vamos garantir atividades culturais, esportivas, diversificadas, formações artísticas e inovação no ambiente escolar. As intervenções estão sendo realizadas para tornar as escolas mais acolhedoras e mais atrativas para os nossos alunos da rede municipal”, afirmou o secretário Vinicius Wu.

As unidades estão recebendo intervenções na infraestrutura física, com obras de reforma e ampliação. A E.M. Dom José Pereira Alves está ganhando uma nova quadra e passando por manutenção na cozinha, no refeitório e no telhado, além de pintura em todo o ambiente escolar. Já a E.M. Maria Felisberta Baptista da Trindade passa por pintura e manutenção na quadra.

“Além da reforma geral, estão sendo criados novos espaços para adequá-las às necessidades do atendimento em tempo integral, como construção de quadra poliesportiva e salas de dança, entre outras. A rede municipal de Niterói está se consolidando como uma das melhores em infraestrutura do estado do Rio de Janeiro e do Brasil”, enfatiza o presidente da FME, Fernando Cruz.

Com a parceria do Espaço Nova Geração, os estudantes terão aulas de dança, artes marciais, esportes, informática, inovação tecnológica, musicalização e prática com horta, assim como reforço escolar. Além dos alunos terem acesso semanal a estrutura do ENG no CIEP Anísio Teixeira (Fonseca), estão sendo montados também espaços para aulas de dança e música nas unidades. A ampliação da educação integral no município visa reduzir os efeitos da pandemia sobre os processos de aprendizagem, combater a evasão escolar e tornar Niterói, cada vez mais, uma cidade educadora.

Niterói 450 Educação – A Educação de Niterói receberá um pacote de investimentos de R$ 147 milhões até 2024, no âmbito do plano Niterói 450, conjunto de investimentos da Prefeitura. O planejamento envolve ações de qualificação e ampliação da infraestrutura das escolas, gestão pedagógica e reforço escolar, combate à evasão escolar e formação profissional. Mais de R$ 50 milhões serão destinados à construção de nove unidades escolares, ampliando em mais 2 mil vagas para o Ensino Fundamental e a Educação Infantil. Além disso, estão sendo desenvolvidos projetos como o Programa de Aprendizagem Intensiva, que prevê reforço escolar, e a ampliação do horário integral.