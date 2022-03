Ensaios tecnicos para o Desfiles das Escolas de Samba iniciam neste sábado

As agremiações da Série Ouro, antigo grupo de acesso, Em Cima da Hora, Império Serrano e Lins Imperial vão dar início aos ensaios técnicos neste sábado (12), a partir das 19 horas, na Marquês de Sapucaí. Os testes se estendem até os final de semana do dia 10 de abril, com o ensaio da atual campeã do Carnaval do Rio, a Unidos do Viradouro.

Além disso, a vermelho e branco de Niterói será a única Escola de Samba que vai ensaiar com o sistema de som da Sapucaí. Todas as outras agremiações utilizarão o suporte de um carro de som. Um ensaio técnico é um desfile simulado, sem fantasias, nem carros alegóricos, no qual a escola treina sobretudo a evolução e a harmonia, respectivamente o andamento das alas e o canto e a dança.

Os Desfiles das Escolas de Samba acontece no feriado de Tiradentes, com a Série Ouro, a partir do dia 20, com a presença da Acadêmicos do Cubango e Acadêmicos do Sossego. O Grupo Especial ocorre no dia seguinte, a partir do dia 22, com a Viradouro sendo a quinta escola a desfilar.

O acesso às arquibancadas da apoteose do Samba é gratuito. Porém, será exigido o comprovante de vacinação, com o calendário das doses em dia. Não será permitida a entrada com comida e bebida. O Botequim de Samba estará funcionando a partir de 18h, na Praça de Alimentação, ao Lado do Setor 2, onde haverá pagode ao vivo até meia-noite.

Serão sempre três agremiações por noite. Veja o calendário e o local de armação — (C) é pelo lado dos Correios; (B) é pelo lado do Balança Mas Não Cai.

Confira o calendário dos Ensaios Técnicos para o Desfiles das Escolas de Samba

12 de março, sábado, Série Ouro

19h: Em Cima da Hora (Correios)

20h: Império Serrano (Balança)

21h: Lins Imperial (Correios)

13 de março, domingo, Grupo Especial

20h30: Imperatriz Leopoldinense (Correios)

21h40: São Clemente (Correios)

22h50: Portela (Balança)

19 de março, sábado, Série Ouro

19h: Unidos da Ponte (Correios)

20h: Acadêmicos do Cubango (Balança)

21h: Império da Tijuca (Correios)

20 de março, domingo, Grupo Especial

20h30: Paraíso do Tuiuti (Balança)

21h40: Unidos de Vila Isabel (Correios)

22h50: Mangueira (Balança)

26 de março, sábado, Série Ouro

19h: Inocentes de Belford Roxo (Correios)

20h: Acadêmicos do Sossego (Balança)

21h: Acadêmicos de Santa Cruz (Correios)

27 de março, domingo, Grupo Especial

20h30: Unidos da Tijuca (Correios)

21h40: Beija-Flor de Nilópolis (Balança)

22h50: Acadêmicos do Salgueiro (Correios)

2 de abril, sábado, Série Ouro

19h: União da Ilha do Governador (Correios)

20h: Acadêmicos de Vigário Geral (Balança)

21h: Unidos do Porto da Pedra (Correios)

3 de abril, domingo, Grupo Especial

Não haverá o ensaio das 20h30

21h40: Mocidade Independente de Padre Miguel (Balança)

22h50: Acadêmicos do Grande Rio (Correios)

9 de abril, sábado, Série Ouro

19h: Estácio de Sá (Correios)

20h: Unidos de Bangu (Balança)

21h: Unidos de Padre Miguel (Correios)

10 de abril, domingo, Grupo Especial

Teste de som e luz lavagem da pista