Ensaios da Viradouro retornam na próxima terça-feira (19)

Para os fãs de carteirinha do carnaval na cidade de Niterói, uma excelente notícia: a temporada de ensaios da atual campeã do Carnaval, a Unidos do Viradouro começa na próxima terça-feira (19), às 19h. Por enquanto, nem todos os componentes da comunidade se reunirão na mesma noite. A Viradouro vai adotar um esquema de rodízio, o que fará com que cada grupo de alas ensaie a cada 15 dias.

A quadra também vai receber os integrantes às quintas-feiras no mesmo horário. Integrantes de segmentos mais tradicionais, como velha guarda, baianas e passistas também entrarão no sistema de rodízio. Por ora, o acesso à quadra será restrito a componentes cadastrados,

“Mesmo que não seja como a gente gostaria que fosse, com a escola toda reunida, cantando e vibrando, já vai dar um gás na gente. Vamos começar a matar a saudade. A última vez que a escola toda se encontrou foi na Quarta de Cinzas de 2020, na comemoração do campeonato. Faz é tempo”, diz o comandante da bateria da Viradouro, mestre Ciça.

ENREDO VAI FALAR DO PÓS-PANDEMIA

O enredo da vermelho e branco, que tem a assinatura dos carnavalescos Marcus Ferreira e Tarcisio Zanon, é “Não há tristeza que possa suportar tanta alegria”, inspirado no Carnaval de 1919, o primeiro pós-pandemia da gripe espanhola.

O primeiro ensaio técnico na Avenida Amaral Peixoto, no Centro de Niterói, está agendado para 14 de novembro.

As atividades seguirão os protocolos da Secretaria Municipal de Saúde de Niterói, que incluem utilização de máscara no acesso à quadra, obrigatoriedade de apresentação de comprovante de vacinação, medição de temperatura e álcool para higienização das mãos.