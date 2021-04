Enquanto faltam vacinas no Brasil, macacos são imunizados nos EUA

Três orangotangos e cinco macacos bonobo, do zoológico de San Diego, nos Estados Unidos, já receberam duas doses da vacina contra Covid-19. Os primatas passaram por um processo experimental com uma fórmula desenvolvida especificamente para uso veterinário por uma farmacêutica norte-americana. Os animais foram escolhidos para receber as doses por estarem no mesmo centro que oito gorilas diagnosticados com coronavírus em janeiro.

Os orangotangos e os bonobos, são potencialmente vulneráveis ao vírus. Além disso, de acordo com especialistas do zoológico, esses animais passam muito tempo em locais fechados, o que facilitaria na proliferação da doença.

Segundo a farmacêutica responsável pelos imunizantes, outros zoológicos dos EUA já pediram acesso à vacina, e mais doses devem estar disponíveis a partir de junho.